Kozel posílá 1 574 sudů Hasičského speciálu dobrovolným hasičům

Každému sboru, kterému lidé vyjádřili své díky, pivovar slíbil věnovat várku Hasičského speciálu. „Jak jsme slíbili, tak také činíme. Pivo už je na cestě za hasiči,“ vysvětluje sládek Kozla Vojtěch Homolka.



Na webové stránky celé iniciativy vzniklé v době nouzového stavu a nazvané příhodně Dobráci, děkujem nakonec pivovaru dorazilo tři tisíce nominací pro 1 574 sborů. Do každého z nich poputuje jeden sud polotmavé 11 Kozel Florián.

„Když jsme akci spouštěli, nečekali jsme takovou odezvu. Říkali jsme si, že půjde o zhruba 500 nominací. Pět set sudů však bylo nominováno už za jeden a půl dne. Na sociálních sítích celá výzva začala žít svým vlastním životem a odezva byla rychlá a intenzivní. Výsledných téměř šestnáct set sudů bylo nominováno během dvou tří týdnů a my jsme za to moc rádi,“ uvádí sládek Kozla Vojtěch Homolka.

Odezva lidí ho prý příjemně překvapila i proto, že na webu byla nastavená jednoduchá mechanika, kde stačilo napsat: „Děkuji“. Spousta lidí se však rozepsala a vznikly i dlouhé a milé texty vyjadřující slova podpory a díků, které hasiče jistě potěšily.

„O počinu Kozla, který se rozhodl ocenit i nás dobrovolné hasiče, jsme se dozvěděli ze sociálních sítí, kde nás nominovali hned asi tři lidé. Je to příjemné, že si na nás vzpomněli a sud Kozla je parádní pozornost. Už se těšíme až ho společně s kluky vypijeme,“ říká Jakub Bakalár, starosta Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Roudnice nad Labem, který pracuje ve zdravotnictví, proto krizi vnímal dle svých slov vlastně ze dvou úhlů pohledu. Na sbor podle něj měla svým způsobem celá situace pozitivní vliv, protože je ještě více semkla. „Pomáhali jsme lidem nad rámec naší běžné aktivity, bylo to úplně něco jiného než běžná hasičina,“ dodává starosta SDH Roudnice nad Labem.

I hasiči mají co dohánět, řadu akcí koronavirus odsunul

Aktivní byly v době nouzového stavu sbory dobrovolných hasičů po celé republice. Například ve Velvarech, kde působí nejstarší sbor v Česku, dobrovolní hasiči mimo jiné dezinfikovali veřejné prostory a distribuovali potřebný materiál ostatním spolkům.



„Byla to zcela nová situace oproti našemu běžnému fungování. Museli jsme sbor udržet akceschopný, abychom pro město mohli dělat vše, co bude potřeba, takže bylo nutné se v podstatě nepotkávat, abychom se případně vzájemně nenakazili, což bylo dost zásadní opatření. Samozřejmě je lepší a jednodušší každý výjezd nebo jakýkoli zásah organizovat, když jsme fyzicky spolu. Naštěstí v té době žádný větší zásah, kromě menších požárů či technických zásahů nebyl,“ říká František Saifrt, starosta SDH Velvary.

I ve Velvarech byli hasiči za poděkování těch, kterým pomáhají, rádi. „Nevím, kdo přesně nás nominoval, těch nominací bylo víc. Ale to není podstatné. Potěšilo nás to, že si lidé vzpomněli. V létě sud určitě vypijeme u nás na hasičárně při nějaké brigádě nebo setkání,“ sděluje Saifrt s tím, že sbor v létě čeká spousta práce a plánování s ohledem na to, že se řada naplánovaných akcí musela kvůli krizi zrušit. „Bude toho hodně, řadu akcí jsme přeložili na jindy a samozřejmě musíme jít i dál a naplánovat akce budoucí,“ dodává za velvarské dobrovolné hasiče Saifrt.

Předávání sudů s pivem Kozel Florián, které je nazvané podle patrona hasičů, je právě v plném proudu. Sborům pivovar rozesílá poukázky na 30ti litrové sudy, které si mohou vyzvednout v nejbližším velkoobchodu. „Odeslali jsme již více než tři čtvrtiny poukazů, další právě připravujeme. Přeci jen nás lidé tak silnou odezvou překvapili a je to spousta dopisů,“ informuje Jan Odložil z marketingu velkopopovického pivovaru.



Velkopopovický kozel sbory dobrovolných hasičů podporuje přes 14 let formou programu Hasíme s Kozlem. V době krize však dle slov sládka Kozla Vojtěcha Homolky myšlenka ocenění dobrovolných hasičů vygradovala.

„Všude se veřejně děkovalo lidem v první linii, tedy profesionálním záchranným složkám, lékařům, prodavačkám, ale například na dobrovolné hasiče se až tolik nemyslelo, přitom i oni byli v první linii. Distribuovali ochranný materiál i dezinfekci, pomáhali seniorům, dezinfikovali veřejná místa a mnoho dalšího. Na to se však často zapomíná, protože tyhle aktivity nejsou až tak vidět a přitom jsou moc důležité. Proto jsme jako pivovar chtěli tohle téma pozvednout a poukázat, jak potřební a přínosní dobrovolní hasiči jsou, a to nejen v krizi,“ vysvětluje Homolka.