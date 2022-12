Mladí hrdinové. Příběhy dětí, které v roce 2022 ohromily výjimečnými činy

Matěj Strnad (17) Životní poslání: Pomáhat

Ještě není ani plnoletý, ale už má jasno, čím by chtěl být a co by chtěl dělat. „Rád bych se stal záchranářem, nejlépe leteckým záchranářem,“ říká mladík, který před měsícem přebral ocenění v anketě Dítě Česka, uspořádané organizací UNICEF ČR. Vysloužil si ho za neustálou pomoc druhým. Na začátku března se vydal se záchranářskou organizací Royal Rangers pomáhat k ukrajinským hranicím.