Přiběhl, skočil, zachránil. Mladík vytáhl tonoucího z řeky a spěchal spát

Byla neděle nad ránem, když trojice teenagerů ještě seděla na lavičce u Tiché Orlice, kde ještě před pár hodinami vyhrávaly kapely na choceňských Pivních slavnostech.

„Kolem třetí kolem nás procházel nějaký pán, decentně se motal. Asi dvacet metrů od nás jsme uslyšeli žbluňknutí. Vyběhli jsme a viděli, že se tam někdo topí. Došlo nám, že je to ten muž, co kolem nás procházel,“ popisuje Klapal, co předcházelo záchranné akci.

Na přemýšlení nebyl čas. Klapal pro topícího se muže skočil, kamarád na břehu zatím volal záchranku. Tok zde není široký. Vody v řece ovšem v těchto místech není málo, navíc bylo po vydatných deštích.

„Uprostřed koryta jsem určitě nepostačil. Dno jsem cítil asi metr od kraje,“ řekl Klapal.

Tonoucí se plácáním rukou do vody přiblížil ke druhému břehu, kde se snažil zachytit větví. Právě přes ně mladík muže dotáhl ještě blíž a pak i na břeh.

„Když jsem ho vytáhl, řekl mi, že se najednou ocitl v řece a že byl extrémně v šoku. Vůbec neví, jak se tam dostal,“ řekl Klapal.

Koho zachránil, neví. Po krátké konverzaci už byli na místě hasiči s loďkou, kteří promáčené aktéry brzké ranní akce převezli zpět na druhý břeh, kde si tonoucího převzali zdravotničtí záchranáři, kteří namísto poslali dvě posádky.

Domů chtěl jít okamžitě i Klapal. Nedobrovolná koupel v Tiché Orlici se začínala projevovat. Díků se tak mladík dočkal alespoň od záchranářů, kteří ho rychle prohlédli.

„Byla mi hrozná zima, šel jsem spát ke kamarádovi a hned usnul,“ řekl zachránce.

„Posádky na místě překvapil nejen Patrikův hrdinský čin, ale také jeho skromné vystupování,“ řekla tisková mluvčí krajské záchranky Alena Kisiala.

Život Patrik Klapal zachraňoval poprvé. „Už mi to asi došlo,“ řekl s odstupem několika dní mladík, který po prázdninách nastoupí do druhého ročníku Střední školy technické ve Vysokém Mýtě.