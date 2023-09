Jen tak vzlétnout nad hladinu. Sníte o létání? Vyzkoušeli jsme flyboarding

Kdo by se nechtěl občas proletět jen tak, aniž by se musel uzavřít do nějaké kabiny, která by ho oddělovala od okolního prostředí? Prostě se jen tak zničehonic vznést.

Ostatně tuhle touhu na nás prozrazují sny, které mají svůj vlastní název, a to létací. Sice prý prozrazují i jiné touhy, takže létání v takových snech máme brát jako metaforu něčeho jiného, ale já si stejně myslím, že se v těchto snech demonstruje naše potřeba roztáhnout ruce a letět.

Zvláštní sport flyboarding je splněním takové touhy, zážitkem a dobrodružstvím, jehož důležitou ingrediencí vedle adrenalinu je voda. Z ní se ten, kdo tento zážitek podstoupí, prostě vznese. Když se dívá kolem a před sebe, ani nemusí registrovat zařízení, jehož pomocí vylétl nad hladinu, a může se zcela oddat iluzi, že se prostě jen vznáší – opravdu jako v nějakém létacím snu.