Skokani se za covidu živili i jako kaskadéři, říká pořadatel Highjumpu

Jako mnohé jiné aktivity doplatily na covidovou pandemii a jí vynucená omezení i skoky do vody. Prakticky se zastavilo celé soutěžní soukolí. „Ze závodnického úhlu pohledu minulá sezona vlastně neexistovala,“ líčí Martin Zvoníček.

Protagonisté skokanské elity podle jeho slov trénovali, jak to šlo, o závody a exhibice, tedy i zdroje příjmů, byli ovšem připraveni. Jak se s krizí vyrovnávali? „Podle zpráv, které máme, našli mnozí uplatnění u filmu jako kaskadéři. A například Kyle Mitrione ze Spojených států, který vyhrál Highjump v roce 2017, se zase stal členem souboru Cirque de Soleil. Každý se živil, jak mohl,“ popisuje.

Návrat na start: méně lidí, komornější ráz

Ránu však koronavirus zasadil i pořadatelům hřiměždické akce. Loni ji podmínky neumožnily vůbec, letos jí daly zelenou na docela poslední chvíli. „Se zastupiteli v Hřiměždicích se podařilo dohodnout, že ji za omezených podmínek můžeme zorganizovat, po dlouhých jednáních. Celkem jsme měli, máme na přípravu dva měsíce, to je strašně málo,“ přiznává pořadatel. Běžně přitom akci chystají celý rok.

To však není jediná výzva. Tak jako v jiných oblastech covid a nucená přestávka hrozily narušením vybudovaných kanálů a vztahů, se sponzory, se závodníky. „Narušení kooperace s našimi partnery jsme se báli, protože Highjump má poměrně velký rozpočet, sponzory pro akci potřebujeme. V rekordním čase se nám je však povedlo znovu oslovit a najít společnou cestu,“ říká s úlevou.

A na svou účast kývli i závodníci. „Jejich reakce byly velmi pozitivní a jsme za to vděčni. Na to, zda budou moci do Hřiměždic dorazit, totiž museli čekat do poslední chvíle,“ vysvětluje. A objasňuje i to, proč pro ně má právě Highjump přidanou hodnotu: „Naše akce je odlišná od ostatních tím, že máme i doprovodný program. Pro skokany je to dobré odreagování, po skákání si mohou užít hudbu a dalšího odpočinku.“

Pořadatel hřiměždického Highjumpu přitakává, že existují dva druhy skokanů do vody. První jsou exhibicionisté, vášnivě vnímají publikum, druzí potřebují najít vnitřní klid a před skokem se soustředí pouze na sebe. Přirozeně však mají něco společného. „Všichni jsou to svým způsobem blázni, v dobrém slova smyslu. Pamatuji si, když přijel Laso Schaller ze Švýcarska. S klidným hlasem se podíval na můstek a řekl: „Pětadvacet metrů? Dvojitý salto? Není problém…“ líčí Zvoníček.

A dodává, že letošní, dvaadvacátý Highjump bude z mnoha důvodů vlastně návratem ke kořenům, na samotný začátek. Nejen tak trochu punkovou srdcařinou, ale i rozměrem, jeho uspořádání je podmíněno menším počtem návštěvníků.

„Mnoho skalních příznivců vzpomíná na první ročníky, kdy bylo v lomu méně lidí, měli tak větší komfort. A to budou mít letos. K tomu přidejte vystoupení dýdžejů, kteří na akci hrávali v dobách na začátku. Máme zajímavý doprovodný program v podobě breakin’ exhibicí, workshopů nebo flyboardingu, lidé si budou moci vyzkoušet skok do nafukovacího pytle. Hlavně to však bude pohodová akce u lomu v plavkách s podívanou na excelentní sportovní výkony,“ uzavírá.

Pět největších lákadel ze soupisky

Laso Schaller (Švýcarsko)



Dvaatřicetiletý Švýcar s brazilskými kořeny je již nějakou dobu stálicí akce v Hřiměždicích. Svět na sebe nejvíc upozornil v roce 2015, kdy pokořil světový rekord ve výšce, z níž skočil člověk do vody. Stalo se tak u vodopádu v jeho domovské zemi, skočil z výšky neuvěřitelných 58,8 metru. Na Highjumpu každoročně předvádí ty nejobtížnější skoky z největší výšky v nejčistším provedení.

Jan Wilko Heinzel (Německo)

Stabilní člen německé skokanské reprezentace, není pro něj problémem skákat z extrémních výšek velmi obtížné skoky. Navíc je to velký showman. Důkazem může být jeho „naked dive“ na posledním Highjumpu v roce 2019. „Uvidíme, jak si povede v konkurenci v letošním #Meisterštyk závodu z 16 metrů,“ láká pořadatel Martin Zvoníček.

Peter Roseney (Švýcarsko)



Velká srdcovka pořadatelů Highjumpu v Hřiměždicích. Je až neuvěřitelné, co tento skokan v čtyřiasedmdesáti letech dokáže. Miláček publika. „Peter si vždy získá srdce všech návštěvníků i ostatních skokanům především excelentním skokem klasické šipky z výšek okolo 15 metrů. V tomto věku klobouk dolů,“ skládá hold Zvoníček.

Denis Vantuch (Česko)

Zřejmě největší české skokanské želízko v ohni. Mladý brněnský skokan Denis Vantuch je vítězem posledních Highjumpů v tuzemské kategorii. Ve vzduch se cítí jako ryba ve vodě. Dokazují to jeho dovednosti v klasických skocích do vody i ve freestyle provedení. „Denis jezdí na Highjump od svého raného věku a je pevnou součástí Highjump teamu,“ dodává Zvoníček.

X-Diving Team (Německo)

Bez nadsázky asi největší blázni, které v Hřiměždicích můžete vidět. Jedni z nejvýraznějších představitelů takzvaného splash divingu na světě. Jejich skoky stylových placáků z extrémních výšek berou dech. Šéfem teamu je Christian Elvis Guth, který je držitelem světového rekordu skoku splash z výšky 43 metrů.