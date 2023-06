Incely známe. Existuje však i jejich ženský obraz femcel. Je úplně jiný

Je to vlastně paradox. První internetovou komunitu pro neúspěšné uchazeče o vztah založila žena, Alana z Toronta. Bylo to v roce 1997 a prostor na webu plánovala jako přátelské a bezpečné místo pro ty, jimž se v intimním životě nedaří.

Jak to dopadlo, víme.

Myšlenku unesla nenávist, zahořklost a zformovala ji do podoby temného hnutí incelů, mladíků, kteří jsou stále násilnější a nebezpečnější. Žádnou dívku by do své „manosféry“ nepustili, jejich ideologie je založená na tom, že všechny ženy jsou vypočítavé, manipulátorské a predátorské.