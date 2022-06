Neúspěch u žen má následky. Odmítaní muži jsou méně solidární, říká věda

Jsou méně šťastní, hrdí. To není překvapivé. Ani to, že muži, kteří zažívají odmítání žen, jsou proti náhodnému sexu. Jenže neúspěch u žen se promítá i do jejich sociálních a politických postojů. Jsou častěji proti všeobecnému přístupu ke zdravotní péči, proti minimální mzdě, zjistil výzkum.