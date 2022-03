Incelové jsou stále větší hrozbou, varuje americká tajná služba

„Když nemůžu najít jednu slušnou ženu, s níž bych mohl žít, najdu spoustu neslušných, s nimiž umřu,“ zapsal si čtyřicetiletý Scott Beierle 2. listopadu roku 2018. Téhož dne se poté vydal do jógového studia ve floridském Tallahassee, kde při zběsilé střelbě zasáhl šest žen, dvě z nich smrtelně.

Právě jeho kauzu si vzala k hlubšímu studiu americká tajná služba. Zjistila, že Beierle vysílal dlouhé roky varovné signály. Že si jich jeho okolí, rodiče, sousedé, kolegové, úřady dokonce všímali. Nikdo je ovšem nedokázal vidět propojené do jednoho obrazu.

Přes kamínky se neviděla mozaika

Na první, povrchní pohled byl docela příkladným občanem. Jako malý ministroval u metodistů, pomáhal sekat trávníky sousedům, jako teenager se vyhýbal metalové muzice, protože její slova sváděla k nepěknému životnímu stylu. Vedlo se mu u skautů. Měl sportovní úspěchy. Později byl vojákem z povolání, učitelem, členem konzervativních uskupení We Are Conservatives a FSU College Republicans.

Jenže po dlouhé roky vykazoval Beierle známky, že něco není v pořádku, odhalila sonda National Threat Assessment Center do jeho života. Již jako teenager byl obviněný za stalkování, psal příběhy plné násilí. Jeden z nich, nazvaný Odmítnuté mládí, měl úctyhodných jednaosmdesát stran a objevuje se v něm postava muže, který zavraždí několik dívek, poté spáchá sebevraždu. Zavražděnými ženami byly Beierleho skutečné spolužačky na střední škole, jen s lehce upravenými jmény, líčí report.

Když na škole kandidoval do studentské rady, jeho heslo znělo „Volte Scotta Beirleho, protože ženy nepotřebujeme“. Bylo, stejně jako jeho obecný vztah k ženám, pokrytecké. Scott ženy svým způsobem potřeboval, ale nedokázal je nijak zaujmout, nedokázal s nimi navázat ani sexuální, ani romantický vztah.

A jak šly roky, kupilo se to, zaměstnavatelé ho kvůli jeho deliktům vyhazovali z práce, sami jeho sourozenci jej podezírali z toho, že je sériovým vrahem, a zvažovali, že to řeknou na policii. Když vyučoval, čelil mnoha stížnostem studentek. Na internetu publikoval songy plné misogynie a svoje ubrblané proslovy namířené proti mezirasovým vztahům, ilegální imigraci, Afroameričanům. Adoroval Adolfa Hitlera a árijský národ, ve své sociální internetové bublině měl reputaci nacisty.A okolí si Beierleho projevů nemohlo nevšímat. Spolužáci mu přezdívali Ted Bundy podle nechvalně proslulého amerického sériového vraha, třikrát byl zatčený za osahávání žen. Jeho rodiče přiznávali, že se na spaní raději zamykali, že jej museli odvést z rodinné oslavy, protože se na ní neslušně dotýkal dívek. Úřady mu zakázaly přístup na některá veřejná místa, do barů, tělocvičen, univerzitních prostor.

Paradoxní historie incelů Za dnešním nenávistným hnutím stojí paradoxní kořeny, na začátku byla žena a snaha pomoci mužům. Koncem devadesátých let dvacátého století založila podle americké tajné služby nejmenovaná Kanaďanka internetové fórum, na němž poskytovala psychologickou podporu mužům, kteří usilovali o sexuální vztah, ale partnerku si nebyli schopni najít. Sousloví „nedobrovolný celibát“, „involuntary celibacy“, zavedla jako nehodnotící, neutrální termín, který měl pomoci izolovaným jednotlivcům ke kolektivní identitě. Vývoj však nabral směr, který zakladatelka fóra nezamýšlela. Mezi „incely“, jak si uživatelé fóra začali říkat, převládly hlasy, které propagovaly pomstu neslušným, dekadentním, nemravným ženám, nenávist a agresi. Mnohdy ve spojení s ultrapravicovou ideologií, rasismem. Zakladatelka fóra platformu zrušila, komunita si však našla jiná místa na internetu.

Zneklidňujících signálů, které vysílal, byla spousta. Problém byl, že neexistoval nikdo, kdo by je viděl všechny dohromady, celou mozaiku, nejen jednotlivé dva tři kamínky.

Potom si před čtyřmi lety zapsal ona zlověstná slova a doplnil: „Pokud mají ženy v úmyslu odmítat mi život, nemám jinou šanci, než odmítnout ho jim… Jejich arogance, lhostejnost a podvádění bude konečně odhaleno a potrestáno“.

A vydal se do jógového studia střílet. Ne s horkou hlavou, ne v afektu, vše pečlivě a dlouho připravoval, měsíc před útokem se zapsal do online kurzů studia, rezervoval si hotel nedaleko jeho sídla, dokončil svou poslední nenávistnou píseň Fuck ´Em All, nakoupil munici.

Různé charaktery, stejná ideologie a agrese

Výzkum tajné služby podle zprávy seznal, že individuální rysy a profily násilných incelů nebo antifeministů bývají pestré. Beierle byl vzdělaný běloch s dobrým životopisem, pachatelé ideologicky motivovaného násilí proti ženám však mohou mít různou barvu pleti, vzdělání, pracovní historii, odlišný věk. Kromě nenávistné ideologie proti ženám jejich osobnost dobarvují i osobní prvky, pocity zoufalství, beznaděje, potřeba někam patřit, touha po uznání, pozornosti.

Nejvíce však tajná služba vyzdvihuje, že dřív nebo později okolí násilnických incelů zaznamená chování namířené proti ženám, stalkování, násilí, obtěžování, výhrůžky. Misogynní extremismus představuje specifickou hrozbu, zdůrazňuje tajná služba, a vyžaduje včasné poskládání mozaiky, pospojování a vyhodnocení všech oněch signálů. Právě to má šanci podle tajné služby zabránit tragédiím, jako bylo vraždění v Tallahassee nebo v kalifornské Santa Barbaře v roce 2014, kde zavraždil Elliot Rodger šest lidí a čtrnáct zranil, přičemž v pozadí činu bylo jeho pohrdání ženami a mezirasovými páry.

Tajná služba je, připomíná list The Guardian, známá svou ochranou amerických prezidentů, zkoumá však a zavádí programy, jejichž cílem je identifikovat a intervenovat proti lidem, kteří představují nebezpečí páchání cíleného násilí.