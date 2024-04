Vidí lidi jako démony. Vzácná choroba deformuje pohled na tváře ostatních

Jako by se jednoho dne probudili do světa, v němž žijí démoni. Lidi kolem sebe vidí s ústy protaženými do ďábelských šklebů, se zašpičatělýma ušima. Mají výhružné vrásky na čele, šikmé oči jim ustupují do stran. Je to následek velmi vzácné choroby. Aktuální studie ukazuje, jak deformovaná vizualizace vyhlíží.