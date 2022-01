Některé hodinky byly schopny dotikat až do míst, kam se většina smrtelníků nepodívá

Možná si říkáte, co je to za nesmysl, proč by astronaut tak nezbytně musel nosit na ruce nějaký měřič času, notabene, když je kolem něj spousta přístrojů a měřáků, jistě by si poradil i jinak. Že by?

Příběh Apolla 13 názorně dokazuje, jak moc jsou hodinky pro dobyvatele vesmíru důležité. Fred Haise, Jim Lovell a Jack Swigert, tři členové posádky, měli původně za úkol přistát na povrchu Měsíce.