Soumrak drsných hrdinů: Rambové a Terminátoři jsou pro pamětníky

Pořád si to dobře pamatuju. Tenkrát na přelomu 80. a 90. let byla tato otázka u nás na předměstské základce asi ještě důležitější, než zda fandíte Spartě, či Slavii. Schwarzenegger, nebo Stallone? Šanci měli samozřejmě i další filmoví bouchači, jeden třídní tvrďák používal uhrančivý pohled Stevena Seagala, druhý potvrzoval spjatost s Jeanem Claudem Van Dammem nejen nošením triček s portréty karatisty, ale i přestávkovým kopáním do ustrašenějších spolužáků.