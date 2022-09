Tajemství ženského mokrého orgasmu odkryto. Pokus zjistil původ tekutiny

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Záhada to byla pro ženy, pro muže, pro vědecké kruhy. Squirting, ženský mokrý orgasmus, byl dlouho neznámou, včetně otázky, co je při něm vlastně vylučováno za tekutinu. Až nyní to zjistila japonská studie. Stačila jí k tomu obarvená voda.