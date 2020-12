Trojka je esem sexuálních fantazií. Zažije ji však jen třetina lidí

Je to přitom vlastně jeden z mála výzkumů na toto téma. Jakkoli totiž trojka ovládá žebříčky erotických představ, prozkoumaná zůstává překvapivě málo. O tom, nakolik sex ve třech skutečně zažíváme, praktikujeme, nevíme mnoho. A pokud něco, potom to obvykle vychází pouze z průzkumů mezi univerzitní mládeží, přiznává Justin J. Lehmiller. Dokládá tak, proč by byla chyba výzkum, na němž se podílel a který vyšel v magazínu Archives of Sexual Behavior, přehlédnout.

Jeho kolegyně Ashley Thompsonová, ředitelka Sexuality and Relationship Science Lab, přitom doplňuje, co ji k výzkumu dovedlo. Byla to neformální konverzace o milování ve třech, kterou vedla v době svých studií. Seznala z ní, že s účastí na takovém sexuálním chování se pojí stigma.

„Zaznamenala jsem, že muži jsou více stigmatizovaní na sex ve třech s účastí dalšího muže. A ženy za sex ve třech s účastí další ženy. Tato konverzace byla roznětkou toho, co se změnilo v dlouhodobý výzkumný program o postojích, zájmech, zkušenostech a následcích sexu ve třech za smíšené genderové účasti,“ líčí na serveru PsyPost.

Zájem přináší věk. A potřeba oživení sexu

Pro studii si se svými kolegy vzala k ruce téměř 250 univerzitních studentů průměrného věku jednadvacet let, ale též skoro 1 350 mužů a žen, jimž bylo v průměru o deset let více. Kromě toho bylo v druhém souboru více lidí, kteří se hlásili k sexuálním minoritám a kteří též, přirozeně, žili ve větší míře ve vztazích. Dva cíle si odborníci vybrali samozřejmě proto, že chtěli porovnat, nakolik se budou obě skupiny ve věci sexu ve třech lišit.

Zjistili přitom, že k jistému zájmu o sex ve třech se přihlásilo 81 procent respondentů a respondentek. Přinejmenším jednou ho však zažilo v průměru jen třicet procent respondentů a respondentek, genderová statistiky byla docela vyrovnaná, 32 procent mužů a 29 procent žen. Komparace obou skupin však vyjevila podstatný rozdíl. V druhé, početnější, ale především starší skupině, mělo zkušenost se sexem podstatně víc lidí, plných 34 procent. Ve výlučně studentské skupině to bylo více než čtyřikrát méně, pouhých deset procent.

Klíč k vysvětlení přitom podle vědců spočívá právě ve věkovém rozdílu. „Nalezli jsme statistické důkazy dosvědčující, že věk za onen efekt zčásti může,“ líčí na serveru Psychology Today Lehmiller.

A vysvětluje ještě dál, zatímco pro mladé dospělé je čerstvou, neokoukanou novinkou tradiční sex sám o sobě, s věkem se zvyšuje potřeba jeho oživení. Lidé vyhledávají nové věci, a sex ve třech v nich zaujímá jedno z čelních míst.

Pouze věk však není jediným faktorem, který hraje roli. Větší výskyt sexu ve třech podpořil též fakt, že v druh, početnější, skupině byly více zastoupeny sexuální minority. A ty byly sexu ve třech mnohem otevřenější, zažilo ho 43 jejich příslušníků ve vzorku, oproti pouhým 21 procentům heterosexuálů a heterosexuálek. A úplně nejvíc jde zájem o sex ve třech na vrub bisexuálům a bisexuálkám, ti tvořili 13 procent početnějšího a pět procent studentského vzorku. Lidí homosexuální orientace bylo mnohem méně.

Je škoda si ho odpírat. Koučové ho mají propagovat

Pokud jde o druh sexu ve třech, početnější bylo milování ve složení muž, žena a žena. Pozitivní zprávou je, že většina z těch, kdo trojku podstoupili, opouštěla lůžko spokojená. Proč je tedy tak markantní rozdíl mezi tím, kolik lidí cílí na sex ve třech své fantazie a svůj zájem, a kolik lidí si ho skutečně dopřeje?

Podle Thompsonové spočívá vysvětlení v kontextu. Někteří dospělí by k němu byli otevřeni, pokud by ho inicioval někdo jiný, nemají však dost motivací k tomu, aby ho vyhledali sami. Jiným však v odkývnutí onoho sexu v praxi brání překážky, například morální.

To podle výzkumníků není na místě. Vědci si dovolují tvrdit, že je škoda se o zkušenost sexu ve třech připravit. Proto dokonce sahají k doporučení.

„Vyzýváme tedy kouče a vzdělávací pracovníky v oblasti sexu, aby propagovali sex ve třech za smíšené genderové účasti jako normativní a uspokojující chování. Podle výzkumu může ve skutečnosti nabídnout ideální příležitost objevovat sexualitu a nemonogamní svobody způsobem, který redukuje stigma,“ uvádějí.