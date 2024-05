Sexuální fetiše Evropy. Česku přiděluje mapa překvapivou libůstku

Svět fetišistického sexu je pestřejší, než aby obsáhl jen latex, kůži, vysoké boty. Ale nescházejí ani tyto propriety.

Do svérázné mapy rozkreslila evropské země erotická internetová platforma Clips4Sale. Ta se již dopustila předpovědi, že letošní rok z globálního hlediska ovládne fetiš obřích žen, nyní prozkoumala aktuální evropskou fetišistickou krajinu. Hlásí nejprve, že celkově ji spojuje mnohem větší záliba zdejších mužů v submisivitě, k podřízeným rolím se svým internetovým vyhledáváním doznávají o 40 procent víc než pánové v Severní Americe. Koresponduje to s preferencemi evropských žen, z nichž dává přednost dominantnější roli 43 procent. A to je o něco víc než dvakrát více než v případě amerických dam.

Jinak se však v jednotlivých evropských zemích oblíbené fetiše liší. Preference podle zemí nepředstavíme podle geografické blízkosti, ale podle oné erotické.

Nohy v centru pozornosti

První skupina sexuálních libůstek se vlastně točí kolem nohou. Uctívání nožek vládne Turecku, Gruzii a Ázerbájdžánu, který soupis zařadil ještě mezi evropské země. Sex, v němž hrají prim punčošky, oslovuje Bulharsko a Kosovo. O něco specifičtější než tyto dva fetiše je poté trampling, při němž dominantnější z dvojice šlape po tom druhém. Takové klipy se podle soupisky vyhledávají v Řecku a Ukrajině.