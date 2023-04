Monogamie pro nás není důležitá, jenže ani sex, říká průzkum o mužích

Jeho okruhy byly čtyři, zajímal se o vztahy, sex, seznamování se a užívání pornografie. Magazín GQ zpovídal přes šest stovek mužů a žen, od šestnácti do čtyřiačtyřiceti let. Muži jsou na křižovatce, zastávají nové postoje ohledně monogamie a rodičovství, ale vedle toho též tradičnější náhledy a někdy též chování, uvádí zjištění průzkumu magazín.

Otevřené vztahy, sex není dogma

První překvapivé odhalení byl velmi uměřený vztah mužů k sexu. Sedmačtyřicet procent respondentů vypovědělo, že mohou být šťastní ve svazku bez sexu nebo pouze s jeho malou porcí. Důraz kladli na přátele a rodinu, takto strávený čas byl významný pro 35 procent mužů, cvičení, k němu se přihlásilo 25 procent, a vydělávání peněz, to bylo prioritou pro 24 procent. Sex, jenže též milostný vztah, si vydobyl prioritní pozici pouhých 12 procent pánů.

Jenže všechno už muži neočekávají od jediného člověka. Plných 47 procent mužů by uvažovalo o nemonogamním vztahu. A průzkum neodhalil pouhé úvahy a představy, hned devět procent zpovídaných mužů již dnes žije v polyamorických vztazích, dvanáct procent v otevřených nebo takových, které si udělily souhlas s nerespektováním monogamních hranic.

Kromě toho se muži nebrání nevěře. Doznalo se k ní 60 procent dotazovaných. Jenže jejich vnímání záletů je docela široké, pro 37 procent pánů jí bylo i intimní konverzování na sociálních sítích, s tím souhlasilo 32 procent žen, byly benevolentnější. Na seznamovacích aplikacích přitom korzovalo 21 procent mužů, kteří žili v monogamním svazku. Sedmdesát procent pánů se přiznalo k tomu, že o sobě na seznamkách lže, nejčastěji používají falešné fotky, nemluví pravdu o svém věku, kariéře a výšce.

Tradiční postoje jsou však v mužích stále vepsány. Pro 61 procent z nich je důležitý počet sexuálních partnerů, které měla žena před nimi, „příliš moc“ je více než deset. Tutéž starost sdílelo jen 51 procent žen, kritické číslo bylo v jejich případě přes pětadvacet. Stereotypy, které méně svazují muže, pořád platí.

A tomu, že je věc ohledně „nových postojů“ složitější, napovídá zjištění, že puritánštější jsou ohledně významu počtu sexuálních ex-partnerů muži a ženy generace Z. Není to však překvapivé, dodává New York Post, je to generace, která má o hodně rezervovanější postoj než předchozí nejen k drogám a alkoholu, ale též k sexu.

Potíže s pornem

Konzumaci pornografie průzkum odhalil jako dominantně mužský zvyk, sleduje ho 61 procent pánů, skoro třikrát víc než žen, ty dosáhly na číslo 22 procent. Pro čtvrtinu mužů to znamená dopřávat si porno dvakrát třikrát týdně, 14 procent k němu sahá každý den.

Na pornografii však pánové klikají přesto, že jim nesvědčí. Přináší jim totiž emocionální nebo mentální problémy, vypověděli. Celých 54 procent z jeho uživatelů kvůli němu trpí rozpaky z vlastních postelových výkonů, 53 procent z vlastních těl, 42 procent má kvůli němu pocity viny nebo averze, nenávisti k sobě samým. A nejen to, 30 procent mužů má pocit, že je konzumace pornografie mate ohledně jejich sexuálních preferencí.

Tak docela však pornografie nekraluje. Když měli dotazovaní seřadit své sexuální aktivity podle míry vzrušení, které přinášejí, přisoudilo skutečnému sexu prvenství 38 procent, sledování pornografie sedm.

Měnící se zvyky poté dosvědčuje fakt, že 29 procent mužů by uvažovalo o tom, že by se chopili výchovy dětí sami. A 61 procent pánů uvedlo, že díky debatě vyvolané hnutím MeToo rozumí lépe otázce souhlasu.