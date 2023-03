Porno si užijte zdravě. Neseďte, nebuďte strnulí, občas uhněte očima

Nenechejte si ukrást pozornost

I porno se dá sledovat zdravějším způsobem, i na to existují doporučení a školení.

Porno má uzurpátorskou tendenci, s vyzývavou samozřejmostí si osobuje vůdčí roli. Působí jako magnet. Nesoustředíme se kvůli němu na vlastní prožitky, nevnímáme svoje tělo, svoje vzrušení, podléháme monitoru, naše zaujetí pohlcuje dění ve filmu nebo klipu.

Porno by se však mělo spokojit s vedlejší úlohou. Mělo by být pouhým doplňkem, pomocníkem naší masturbace. Naše vzrušení, to má být hlavní hvězda show.

Jak toho docílit? Jak pozornost obrátit ke svému tělu a tomu, co se v něm děje?