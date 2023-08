Záměna? Je sto akcí, kde se to stalo bez naší vůle, tvrdí bratři Svobodovi

Jak moc bylo pro vás náročné skončit s vrcholovým sportem a začlenit se do normálního života?

David: Obecně je to jeden z nejnáročnějších okamžiků pro profesionálního sportovce. Zrovna nedávno jsem se na katedře psychologie bavil o tom, že by to byl docela zajímavý podnět pro nějaký výzkum mezi sportovci – co to vše obnáší, jaké jsou obvyklé průběhy a jak to zvládají. Já to měl „lehčí“, protože jsem věděl, že poté, co skončím s aktivní kariérou, chci dělat trenéra, a na Dukle mi nabídli místo. Takže jsem měl výhodu, že ten přechod byl měkčí.

Tomáš: U mě to bylo úplně jednoduché. Nikdy jsem nebyl plně profesionální sportovec, takže jsem vlastně žádný zlom nezaznamenal. Těžké to je pro toho, kdo má jenom sport a nic jiného, dává tomu všechno a představuje to pro něj hlavní příjem. Kdežto člověk, který má podmínky horší a musí se více přizpůsobovat, než by třeba chtěl, má nevýhodu v době, kdy sportuje, ale pak pro něj ten přechod není žádný problém.