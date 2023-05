Když nemůžeš, střídej víc. Kde je fair play? ptají se soupeři olympionikova týmu

Vltava Run: 360 kilometrů ze Zadova do pražského Braníku, 36 štafetových úseků po zhruba 10 kilometrech, až 12 běžců v týmu. Pro každého tedy tři úseky. Minimum spánku, neustálé přesuny. Běh po rovině, ale i v kopcích, seběhy s největší opatrností. Běží se ve dne, ale i s čelovkou o půlnoci. Neřešíte počasí, převlékáte se v polních podmínkách na zadní sedačce dodávky, z mokrého do špinavého.

Ale to vše přebije motivace a týmový duch, povzbuzování kamarádů, plácnout si na předávce i se soupeřem, pomoci mu, když je v nesnázích.

Tohle všechno závod nabízí. Ale hlavně zábavu, touhu zažít něco jiného než jen „obyčejný běh“. A občas si sáhnout i na dno.

Jenže o právě skončeném ročníku se bude mluvit bohužel i jinak. Rozebírá se způsob, jakým tým Kalokagathia Aliance dosáhl svého dalšího vítězství (v cíli po téměř 23 hodinách závodění vyhrál o titěrných 93 sekund), drtivá většina ostatních účastníků nepobírá. Obviňuje celek vrcholových sportovců, v němž působí i bývalý moderní pětibojař olympijský vítěz David Svoboda či jeho bratr - dvojče Tomáš - z podvodu.

Tým si měl totiž v závěru závodu pomoci tím, že na úseku číslo 32 za údajně vyčerpaného závodníka naskočil během jeho úseku jiný. Tuhle variantu pravidla umožňují. I s ohledem na stovky amatérských týmů, které si jedou závod hlavně užít a případná diskvalifikace by jim zhatila hodiny příprav, shánění, či zařizování.

Jenže soupeři si všimli, že vyčerpaný závodník padl v místě, kde zrovna stálo týmové auto. Z něj vyskočil už připravený čerstvý závodník, převzal štafetový kolík a upaloval dál. Časová ztráta minimální. Byl to kalkul a připravený tah? ptají se ostatní závodníci.

Tým se obhajuje, že vše konzultoval a dopředu nahlásil pořadateli. Jenže v pravidlech je, že za předání štafetového kolíku mimo vymezený prostor je 120 minut penalizace. A ta nebyla udělena. Zapomněl na ni pořadatel, či se k ní měli běžci Kalokagathie přiznat? I to se teď v diskusích na sociálních sítích hodně řeší.

Reakce: Raději hrdě doběhnu na druhém místě

Že zřejmě není něco v pořádku, si všímají ale i velká atletická jména. Do Kalokagathie se opírají třeba reprezentační trenér Jan Pernica (mj. připravoval herce Václava Neužila pro roli Zátopka). „Zdraví je na prvním místě spolu s čestným bojem a než bych vyhrál podobným způsobem, raději hrdě doběhnu na druhém nebo kterémkoli dalším místě. Pokud není fair play, tak ani sebelepší výkon v mých očích nic neznamená,“ píše zkušený kouč.

„Kdyby členové druhého týmu měli trochu velkorysosti a pochopení, tak by jsme se tu teď vůbec nemuseli bavit o fair-play, k tomu patří i schopnost přijmout výsledek závodu,“ reaguje na Facebooku tým Kalokagathie.

K Pernicovi se přidávají ale další: „Může se stát, že běžec neodhadne své tempo a zkolabuje, ale to je většinou chyba toho běžce. Tímto stylem by mohl mít Vltavarun za chvíli dvojnásobný počet úseků. I když to bylo podle pravidel, tak to vypadá, že to bylo dopředu domluvené (ta výměna),“ komentuje elitní český vytrvalec Petr Pechek.

Pozadu nezůstal ani kamarád bratří Svobodů Tomáš Slavata, který měl v závodě pod patronací štafetu dětí z dětských domovů. „...Čirou náhodou jste měli v autě připraveného běžce, který hned nasadil další smrtelné tempo. Fakt mě to mrzí i s ohledem na to jak dlouho jsme přátelé.“

Pořadatel v prohlášení napsal, že postup týmu, jak situaci nahlásil, pravidla neporušil. „Zdali tým v dané situaci jednal fair play, je na členech týmu Kalokagathia Aliance,“ dodal pořadatel závodu.

Ať tak, či tak, vítězný tým to schytává ze všech stran. Název „Kalokagathia - z řečtiny krásný a dobrý“ podle nich dostává zcela jiný význam. Přitom vlastně nikdo nezpochybňuje samotné sportovní kvality členů týmu.

I kdyby se celek dodatečně výhry vzdal, stín podezření z podvodu na něm zůstane nejspíš ještě dlouho. A jak zaznělo v jednom komentáři, v tomto případě by se dalo parafrázovat Zátopkovo heslo „Když nemůžeš, přidej víc“ na „Když nemůžeš, střídej víc...“