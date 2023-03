Černochová o Svobodovi: Pojedeme za ukrajinskými vojáky, snad změní názor

Šampion z olympiády v Londýně by byl pro jejich připuštění na hry, kromě jiného na upozornění moderátorky České televize, že valné shromáždění OSN opakovaně v rezolucích odsoudilo agresi Ruska vůči Ukrajině, reagoval slovy: „Může to být klidně mýlka, co já vím.“

Byť se za svoje slova v ČT později omluvil, rozlítil jimi kromě řady lidí také ministryni Černochovou. Ta se jménem resortu obrany od jeho slov nejprve distancovala, později v textové zprávě uvedla, že prověřuje možnosti Svobodova potrestání.

MF DNES a server iDNES.cz měly s Černochovou dlouho domluvený rozhovor. Shodou okolností do toho přišly Svobodovy výroky v televizi, a tak se stalo, že zlatý olympionik redaktora MF DNES střídal v kanceláři Jany Černochové.

Takto ministryně k věci odpovídala krátce předtím, než se se Svobodou setkala. Na stole měla už při rozhovoru pro MF DNES a server iDNES.cz rozložené fotografie dvou set ukrajinských sportovců, kteří po ruské invazi zahynuli.

Jak chcete Svobodu potrestat?

Moje reakce přišla dřív, než se pan Svoboda omluvil. Mě na ten rozhovor v ČT upozornila celá řada lidí. Pustila jsem si ho a musím říct, že jsem z toho byla velmi nemile překvapena. Kromě zpochybňování OSN, kromě toho, že se odvolával na olympijskou chartu, si asi pan Svoboda při tom rozhovoru neuvědomil jednu podstatnou věc - že tady reprezentuje resortní tým Dukla s nějakou historií. Pan Svoboda je vojákem z povolání. Takže tady došlo i k pochybení z hlediska služebního zákona, protože vojákovi z povolání nepřísluší, aby se pouštěl do takovýchto spekulací. Kdyby to říkal někde v restauraci před svými kamarády, má to asi jiný dosah, než když to řekne ve veřejnoprávním médiu. A to ještě způsobem, že na začátku tam asi oběti byly, ale pak už je to sporné a může docházet k nějakým mýlkám. Mrzí mě, že tímto způsobem do toho byla vtažena armáda a náš resort.

Chcete tedy Svobodu potrestat, nebo ne? Případně jak? Někteří lidé včetně novinářů volají i po jeho vyhazovu z armády…

Poté, co se na mě novináři sesypali s dotazy, jak to budeme řešit, jestli ho degradujeme, svlékneme z uniformy a podobně, tak jsem paní redaktorce ze Seznamu odpověděla - myslím, že velmi v klidu a velmi slušně -, že v tuto chvíli náš resort prověřuje u personalistů, jaké máme vůbec možnosti. To je všechno, co jsem řekla! Pak se toho ale chytily nějaké antisystémové skupiny, které začaly zdůrazňovat, co si možná myslela a napsala paní redaktorka, ale nemyslela jsem si to já, tak věc vyostřili. Takže jsem teď téměř za inkvizitorku, která by si bez toho, že se s panem Svobodou potká, dělala závěry.

Potkáte se s Davidem Svobodou a chcete ho potrestat?

Za chvilku po našem rozhovoru sem na resort ministerstva obrany pan Svoboda přijde. Mám tady na stole 200 fotografií se jmény mrtvých ukrajinských sportovců. Určitě mezi nimi i on najde někoho, koho zná. Jsou to lidé, kteří se už nikdy na žádnou olympiádu nepodívají, neobejmou svoje ženy, děti, muže, neudělají nic. To, že se pan Svoboda pouštěl na velmi tenký led s tím, že komentuje, jestli Rusko a Bělorusko se má účastnit takto významného klání, považuji za chybu. Myslím, že dostatečným trestem bude pro pana Svobodu v tuto chvíli to, že by se mnou měl vyjet do Libavé ve chvíli, kdy tam bude další turnus ukrajinských vojáků, které tu cvičíme. Ať tam se mnou jede, aby se s těmi lidmi tváří v tvář setkal. Aby si vyslechl, čím si prošli, slyšel jejich životní příběhy. I mezi nimi je celá řada sportovců, byť neříkám, že vždycky olympioniků. Když stojíte tváří v tvář lidem, kteří vědí, že až za dva týdny skončí výcvik, půjdou do první linie na frontu a počítají s tím, že se také nemusejí vrátit domů, tak myslím, že si lidé, jako je pan Svoboda, mohou na spoustu věcí upravit názor a přehodnotit ho.

Svoboda kromě jiného prezentoval názor, že ruští a běloruští sportovci za vedení své země v čele s prezidentem Putinem nemohou. Že celý život dřou a kvůli politikům a jejich plánům, které nemohou ovlivnit, přijdou o akci, kvůli které se tak snaží. Takový argument neberete?

Myslím, že jsou tu i příklady z minulosti. V roce 1948, což bylo dva a půl roku po ukončení války, pokud do toho počítáme i Tichomoří, měly země jako Německo či Japonsko zákaz účasti na olympijských hrách. I příklady z historie tedy jasně ukazují, že je zapotřebí dát zemím, které vyvolaly válečný konflikt, v němž zemřely statisíce lidí, najevo, že z toho nelze vyčleňovat část obyvatelstva. Například těch, kteří pod ochranou takového státu sportují a dělají, že se nic nestalo. Před námi vidíte fotky dvou set ukrajinských sportovců, kteří v té válce zahynuli. Také třeba trénovali na olympiádu, ale už na ní nikdy nepojedou, protože je Putinův režim zavraždil. Mimochodem, Sergej Šojgu (ruský ministr obrany) se vůbec netajil, že na poslední zimní olympiádě v Číně získali ze 32 medailí hned 14 ruští vojenští sportovci. Takže ani není jistota, že by se olympiády neúčastnili ruští vojáci. To opravdu chceme? Já ne!

Pochopil jsem správně, že Davida Svobodu z uniformy svlékat nehodláte?

Některé věci se musí řešit v klidu. Paní redaktorce jsem velice klidně napsala, že zvažujeme, jaké vůbec nám právo, zákoník práce, respektive zákon o vojácích z povolání, dává možnosti. Až budu za chvilku s panem Svobodou mluvit, budu si chtít vyslechnout, proč řekl, co řekl. Jak vůbec vidí sám sebe coby vojáka z povolání. Stejně tak by mě zajímalo, zda jeho názory zazněly proto, že měl špatný den, jak napsal v omluvě, anebo co je za tím víc. Chápu, že pro lidi, kteří nejsou úplně vojáky z povolání, kteří by nosili uniformu každý den - protože je hlavně sportovec -, může být vychytávání některých věcí složitější. Myslím, že už stejnou chybu, aby se pouštěl do takových polemik, neudělá. To bych od něj chtěla slyšet vedle té omluvy. Věřím, že pro něj bude dostatečně jasné a srozumitelné, když se potká s Ukrajinci při výcviku v Libavé. Může se jich zeptat, co si oni myslí o rezoluci OSN a o tom, jestli na Ukrajině byli mrtví jen na začátku a že teď někdo ohýbá pravdu. Podle mě je důležité, aby si tímto - v uvozovkách - očistcem pan Svoboda prošel. Protože možná pochopí věci, které mu řada lidí na sociálních sítí vyčítala, byť si ho za jeho sportovní výkony vážili. Rozhodně se ale nepřidám na stranu inkvizitorů, kteří by bez jakéhokoli rozmyslu volali po radikálních řešeních. Není to můj styl a ve výroku, který jsem uvedla, také nic takového nezaznělo. Že si to možná část novinářské veřejnosti přála a opisovala to od sebe, to je druhá věc.