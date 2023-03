V úterý Mezinárodní olympijský výbor vydal doporučení, aby jednotlivé sportovní federace vrátily ruské a běloruské sportovce do soutěží. Co na to říkáte?

Trochu jsem to čekal. MOV částečně alibisticky zvolil tuhle cestu, ale bál jsem se, že zaujme ještě horší stanovisko.

Fakt se divím, že ani v Česku nejsme schopní se shodnout. Jiří Prskavec olympijský vítěz ve vodním slalomu