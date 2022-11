Humor černější než antracit. Žijeme ve zlatém věku ostravštiny, říká lingvista

Jaké ostravské slovo máte nejraději?

Mám rád slůvko „chachar“. Jsem fanoušek fotbalu, takže jsem zkoumání ostravštiny bral trošku i přes něj a přes vztah pražských fotbalových klubů s Baníkem Ostrava. Napadají mě tedy i vulgarismy, které jsem nacházel v těch nejsilnějších pozicích v textech a které jsou i spojené s řadou vtipů o Ostravě. Hodně se používá „cyp“, tak se kdysi označoval hornický učeň a dnes je to takové klasické expresivní slovo moravskoslezštiny, jež má víc významů. Označuje hlupáka, mužské přirození, ale asi nejvíc se používá k vyjádření velké míry něčeho – „zima jak cyp“, „Ostrava jak cyp“.Taky to znamená „borec“: „Je to cyp jak sviňa.“ Nebo ostravské „p*čo“, které do jisté míry nahrazuje jiné české parazitní slovo „vole“, jež je hodně akcentované zejména v obecné češtině. Ani jedno nemá konkrétní význam a často vyjadřuje jen emoci. Buď pozitivní, nebo negativní, podle kontextu.

Pražáci jsou pyšní, nafoukaní, sebestřední, přehlíživí, arogantní, nešikovní, mají takzvaně „obě ručičky levé, neopraví si ani záchod“. Pražský svět je z perspektivy Ostravy iluzorní a změkčilý.