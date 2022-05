Mýty a předsudky. Brno často hledá paralely s Prahou, říká režisér Lipus

Jaká je duše Pražanů, Ostravanů a Brňanů? Proč na sebe nasazují? Co si o nás myslí cizinci? A co máme jako Češi vepsáno v DNA? I o tom jsme si povídali s divadelním, rozhlasovým a televizním režisérem a scenáristou Radovanem Lipusem, který při natáčení cyklu Šumná města procestoval republiku křížem krážem a natočil 66 poutavých dokumentů. Dětství prožil na Těšínsku, sedmnáct let v Ostravě, pracoval v Brně a posledních třináct let žije vPraze.