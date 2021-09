Poprvé jsem sebou flákl, říká instruktor paraglidingu. S létáním začal ve snech

Kdy jste začal létat?

Nejdřív asi ve snech. Pořád dokola se mi tři vracely a v jednom z nich jsem létal. Měl jsem takovou destičku, kterou jsem držel v natažených rukách, rozběhl jsem se a ona se mnou letěla tam, kam jsem ji naklonil. Létal jsem nad mým rodným domem tady v Beskydech a viděl jsem ho shora, což je docela zajímavé.

Proč?

Protože na to nemáme uzpůsobený mozek. Nejsme zvyklí vidět věci shora, díváme se na ně obvykle ze země, takže fantazie pro to teoreticky neměla žádnou předlohu, přesto to bylo dokonale věrné, což jsem si později ověřil na vlastní oči při opravdovém přeletu nad tím místem. Ten sen byl vskutku zajímavý, opakovaný a skutečný. Ale prakticky vždy končil stejně – přistával jsem na našem stromě u domu a proměnil se v žábu, která seskákala větev po větvi až na zem.