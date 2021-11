Moderní faráři kážou na YouTube. Pastoral Brothers se nebojí LGBT ani vtipů

Oba pocházíte z ateistických rodin, přesto jste se rozhodli stát faráři. Co vás k tomu přivedlo?

Karel: Já v tom vidím Boží ruku.

Jakub: Což je farářské klišé. Ale pozor! Od roku 2018, kdy vznikli Pastoral Brothers, už je to zase trendy!

Karel: Vždycky mě zajímalo náboženství a práce s lidmi. Když jsem přišel do kontaktu s budoucími kolegy, o nichž jsem zjistil, že jsou fajn a že doprovázejí lidi v různých životních situacích a mohou jim nabídnout pomocnou ruku, došlo mi, že je to velmi zajímavá a užitečná práce.

Vážím si toho, že naše církev nemá potřebu vyjadřovat se úplně ke všemu. Existují totiž církve, které vydávají vyjádření i k Harrymu Potterovi. Jakub Malý evangelický farář a spolutvůrce kanálu Pastoral Brothers