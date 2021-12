PODCAST: Pastoral Brothers přináší moderní příběh Ježíše, s humorem a lidsky

Přestože Pastoral Brothers ve svém kázání a videích zaujímají hlavně svým humorem, nevidí to jako jedinou cestu, jak posluchače slova Božího upoutat.

„Většina našich kolegyň a kolegů uvažuje nad kázáním tak, že chce lidi obohatit a dá se to dělat v různých žánrech,“ říká jedna polovina farářského dua Jakub Malý. Karel Müller zdůrazňuje autenticitu.

„Hlavně si na nic nehrát. Já nejsem univerzitní profesor, neumím přednášet, tak to prostě povím, jak umím.“

V listopadu vydali Pastoral Brothers svou Boží knihu, kde shrnuli svůj náhled na Bibli, víru a život s ní.

„Já jsem to napsal pro své mladší já, které víru hledalo, ale moc tomu nerozumělo. Pokud ale chcete poznat víru, jděte do nějakého společenství, kde se naučíte žít s vírou společně s dalšími lidmi. Jděte taky do lesa, do ticha, anebo si pusťte hudbu, která vás dostane někam výš,“ říká Müller.

Jakub Malý upozorňuje, že je „dobré jít o dům dál, pokud vám to dané splečenství nevyhovuje, a hledat, co ve vás rezonuje. Zároveň nechceme říkat, co by lidé měli dělat. Každý je za svůj duchovní život sám zodpovědný.“

Karel Müller shledává, že se návrat Čechů ke křesťanské víře nekoná. Farář Malý poukazuje na jeho observaci, že věřící lidé za korony došli ke krizi víry a naopak nevěřící za pandemie víru nalezla.

„Uvidíme, co přinese sčítání lidu. (smích) Není to jen o číslech, ale taky mě zajímá, jestli kážu pro dva anebo dvacet lidí,“ vysvětluje Müller.

V dnešní rozdělené společnosti nechybí podle Müllera primárně víra, ale hlavně „sjednocující příběh, kterému budou rozumět všichni stejně a našli se v něm. Nevím, jestli to ale zvládneme jako křesťané.“

Malý pak definoval misi Pastoral Brothers jako „vyprávění Ježíšova příběhu pro současnou dobu.“