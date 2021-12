Přestože Vánoce slavíme každý rok, nikdy nás neomrzí. Naopak! Spousta z nás v nich vidí něco magického, pohádkového, neobyčejného. „Pro mě jsou návratem do dětství. Můžu si užívat čas se svými blízkými, dívat se na pohádky, mlsat cukroví. A hlavně – nic neřešit!“ říká pětatřicetiletá Markéta z Prahy, která nejraději vzpomíná na Vánoce s prarodiči, s nimiž tradičně chodívala zpívat na půlnoční.

Podle psychologů pomalejší tempo Vánoc, společné chvíle s blízkými, ale i dodržování tradic pomáhá k lepší náladě a psychické kondici. V čem je tedy kouzlo zimních svátků a jak konkrétně prospívají vašemu zdraví?

Advent přináší společnou euforii

Už začátkem adventu všichni podléháme vánoční náladě. Ulice jsou plné světel, obchody narvané dárky a všude znějí koledy. Společné „těšení se“ na svátky vyvolává pocity radosti a spokojenosti. Vánoce jsou častým tématem hovorů. Probírá se, kdo napekl kolik druhů vánočního cukroví, kdo má nejlepší recept na vanilkové rohlíčky či kde se dají koupit krásné vánoční stromky se slevou.

Takové rozhovory o Vánocích přinášejí pocit sounáležitosti a porozumění. Sociologové tomu říkají „kolektivní šumění“ a přirovnávají to k určité módní vlně. V prosinci jsou zkrátka „in“ Vánoce, radost a pozitivní nálada! Proto jeďte na stejné vlně a všechno to nadšení si co nejvíc užívejte!

Vánoční přípravy tříbí fantazii

Podle psychologů má jakákoliv ruční práce, ať už výroba vánočních dekorací, zdobení věnců či pečení cukroví, podobu arteterapie. Můžete si při ní odpočinout od každodenních starostí a popustit uzdu fantazii. Kreativní výtvory zkrášlí váš domov a případná pochvala od ostatních vás jistě potěší.

Zpívání koled posílí plíce

Nemusíte mít hlas jako Eva Pilarová, abyste si mohla s rodinou zazpívat pár notoricky známých vánočních hitovek. Nejenže tím podtrhnete slavnostní atmosféru, ale zároveň vám to i zdravotně prospěje. Odborníci totiž zjistili, že zpívání redukuje stres. Kromě toho posiluje plíce, což slouží jako prevence proti civilizačním chorobám, jako je třeba astma, rakovina, chronická obstrukční plicní nemoc nebo roztroušená skleróza.

Společný prožitek z hudby navíc posílí vztahy s vašimi blízkými. Proto si určitě střihněte více koled naráz. Mimochodem, víte, jaká je nejoblíbenější koleda na světě? Nesporné prvenství si drží Tichá noc, která je dílem rakouského varhaníka Franze Xavera Grubera a kaplana s básnickou duší Josepha Mohra. Poprvé byla hraná v městečku Oberndorf u Salcburku na Štědrý večer v roce 1818. Od té doby si nikdo Vánoce bez ní nedokáže představit.

Čekání zocelí trpělivost

Adventní čas představuje čtyřtýdenní čekání na Vánoce, jehož vrcholem je Štědrý (ale opravdu štědrý) den. Podle expertů na duši je tohle období přínosné nejen po psychické, ale i fyzické stránce. Advent vás donutí na chvíli se zastavit a vnímat, co se děje kolem.

Najednou si můžete víc užít sváteční atmosféry, hovorů, ale i svého vnitřního světa. Čekání na Vánoce vás zároveň učí trpělivosti, toleranci a umění vážit si každého dne, hodiny, minuty. Díky tomu, že čekáte, naučíte se čas lépe plánovat a zbytečně s ním neplýtvat.

Balení dárků procvičí zručnost

Někdo tuhle činnost miluje, jiný nenávidí. Podle odborníků jde o tvůrčí proces, při kterém si procvičíte šikovnost prstů, motoriku, koncentraci, ale i trpělivost. A nejen to! Pečlivě zabalený dárek vyžaduje i jisté plánování a strategii, protože ne vždy je dostatek ozdobného papíru na všechny balíčky. Jak to udělat, aby vám vystačil na všechny dárky? To chce skoro matematické myšlení.

Dávání vás činí šťastnějšími

Každý z nás se o Štědrém dni promění v Ježíška a věnuje blízkým lidem nějakou tu pozornost. Obstarání dárku, zabalení do krásného papíru, nadepsání jmenovky, tím vším můžete druhým projevit své city a dát jim najevo, jak moc je máte rádi. Jejich radost ve vašem těle způsobí produkci hormonů štěstí oxytocinu a dopaminu. Není divu, že právě okamžiky při rozbalování dárků jsou tak silně emotivní.

Sváteční procházky vás nabijí

Nikdo nevydrží dlouho sedět doma a dívat se na televizi. Společná procházka, ať už v přírodě či ve městě, vašemu tělu prospěje. Nejenže podpoříte krevní oběh, ale zároveň se vám bude po opulentním hodování daleko lépe trávit. Přísun čerstvého vzduchu pomůže i vašim orgánům (mozku, srdci, plícím), které díky velké porci kyslíku začnou hned lépe pracovat.

Malý šlofík prospěje paměti

Stává se vám, že o svátcích si dopřejete odpočinek po obědě? Tento zvyk mívali i naši předkové, kteří si tímhle způsobem „dobíjeli baterky“. Dnes je spánek ve dne už spíš luxus, nicméně o Vánocích si ho můžete dovolit. Podle odborníků takový krátký šlofík po obědě snižuje tlak, prospívá srdci a zlepšuje paměť!

Společné hraní her utuží vztahy

O Vánocích je rodina pohromadě, ve volném čase proto přijdou ke slovu i deskové hry. Je jedno, jestli zvolíte klasiku (pexeso, karty, Člověče, nezlob se) nebo vyzkoušíte nějakou z modernějších her. Společná zábava nejen procvičí vaši paměť, koncentraci, bystrost, ale také schopnost improvizace a vzájemné spolupráce. Podle psychologů jsou takové momenty nesmírně důležité, protože společné zážitky utužují vztahy v rodině.

Sledování pohádek odbourá stres

Vánoční čas s sebou přináší i pohádky, které v televizi běží jedna za druhou. Spousta z nich se opakuje každý rok, jako třeba Popelka s Libuškou Šafránkovou, na které vyrostly celé generace. Potěší nejen nejmenší diváky, ale i maminky, babičky či dědečky. Podle psychologů jsou notoricky známé příběhy se šťastným koncem jako balzám na nervy, zklidňují mysl a působí skoro meditativně. Nezapomeňte si letos také dopřát spoustu vánočních pohádek.