Začal jako ajťák, otevřel školu karate. Teď zkoumá, jak vyrobit přírodu v laboratoři

Jak jste se dostal od informatiky k biologii a potažmo do Japonska?

Původně jsem studoval softwarové inženýrství na matfyzu, ale po studiu se mi nechtělo někde od rána do večera vytvářet počítačové programy. Vždycky mě zajímala bojová umění, lákalo mě jet do Japonska a chtěl jsem konkrétně na Okinawu, odkud pochází karate. Tak jsem hledal možnosti, až jsem se jako technik dostal do laboratoře, která se zabývala molekulární biologií. Pomáhal jsem jim analyzovat data z jejich experimentů a postupně začal dělat vlastní experimenty a publikovat články, až jsem si v oboru udělal doktorát.

Síla Čechů je v improvizaci. Dokážou si najít vlastní cestičku a vymyslet něco originálního.