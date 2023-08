David zabil Goliáše dvakrát, stojí v Bibli. Pravdu podle ní nehledejte, radí teolog

I když známe Bibli jako jednu knihu, kterou dnes koupíme v každém knihkupectví, ve skutečnosti je složena z mnoha různých textů. Víme, že Starý a Nový zákon vznikly v jiném čase, prostředí i v jiném jazyce a že i v rámci obou částí jde o příběhy, z nichž každý má vlastní historii. „Formování biblických knih trvalo několik staletí, některé mají velmi archaické jádro, ale nemůžeme zapíchnout prst do dějin a říct: tady někdo sedl a napsal Bibli,“ vysvětluje teolog ThDr. PETR JAN VINŠ (41). Stejně tak by v ní nehledal vždy pravdu o historii starověkých kultur, jakkoliv je to lákavé. | foto: Jan Zátorský, MAFRA