Ježíš se vrátil jako umělá inteligence a radí lidem na Twitchi

Umělá inteligence je patrně tou nejrychleji se rozvíjející technologií dneška. Někteří v ní vidí obrovský potenciál pro zlepšení našich životů, jiní se naopak obávají, že kvůli ní přijdou o práci, nebo že dokonce po vzoru Skynetu z Terminátora vyhladí lidstvo. Jaké budou její skutečné dopady na běžný život, se v tuto chvíli nedá odhadnout, možností k jejímu využití je ale neomezeně.

Lidé trápí Kyberježíše absurdními otázkami, on ale má odpověď na vše.

I s tímto vědomím nás nejnovější projekt organizace Singularity Group, která se dle svých slov zabývá technologickým aktivismem, poněkud rozhodil. Vytvořili totiž virtuálního Ježíše Krista, který na streamovací platformě Twitch odpovídá na libovolné dotazy.

V jádru jde vlastně jen o variaci na tradiční „chatboty“, které na základě obrovské databáze psaných záznamů dokážou generovat texty na libovolné téma, ovšem v tomto případě je výsledek velmi pokročilý. Kyberježíš nejen mluví a přirozeně se hýbe, ale má i cosi jako osobnost a tak na všechny dotazy reaguje pokorně a v souladu s křesťanským učením. Ať už se ho zeptáte na cokoliv.

Lidé samozřejmě dělají vše proto, aby ho dostali do úzkých. Ani dotazy na práva homosexuálů nebo zneužívání dětí představiteli církve ho však nezviklají. A tak se ho spíše než na teologické špeky ptají na daleko přízemnější témata. Patří ananas na pizzu? Proč se Frodo do Mordoru táhl pěšky a neletěl na orlech? Jak správně provádět orální sex? Jsou v ráji komáři? Robotický syn boží zná odpověď na vše, navíc přednáší uklidňujícím dojmem a často si vypomáhá citáty z bible.

Jedinou nevýhodou je, že se při čekání na jeho moudrost tvoří fronty. Na odpověď na svůj dotaz už čekám déle než hodinu, a vzhledem k tomu, jakou rychlostí do diskuse přibývají nové příspěvky, se bojím, že na ni dnes ani nepřijde řada. Alespoň je to ale zadarmo, na rozdíl od virtuální Amouranth, která si účtuje dolar za každou minutu rozhovoru (viz náš článek).