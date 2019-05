VIDEO: Ze svahu se řítí v latexu rychlostí až 250 km/h. Při pádu se popálí

Jaké vybavení rychlostní lyžař potřebuje?

Máme latexovou kombinézu, ta vás absolutně obepne, je neprodyšná. Pod ní bych měl mít nehořlavé spoďáry, protože když spadnete, můžete se pěkně spálit, jenže ty jsou moc široké, takže si pod to vezmu naostro jen podvlíkačky a termotriko. Potřebuju dva lidi, aby mě to toho navlékli.

Když při jízdě spadnete, dejme tomu v rychlosti 200 kilometrů v hodině, to musí být fatální, ne?

Závodníci se při pádu spálí, lyže se rozletí na třísky, aerodynamická část helmy odletí, na hlavě vám zůstane takový kokos. A vy se potom už jen sklouznete dolů, protože my to máme jen rovně dolů, krásně upravené rolbou, žádné skoky, nástrahy. Takže ano, nějaké pády mívají horší následky, ale lidi, kteří si ustelou a lyže se jim vypnou včas, ti se jen trochu popálí.

Celý rozhovor v pořadu Drive na Óčku Radim Palán bude jedním z hostů pořadu Drive na televizi Óčko v neděli 12. května ve 22:00 hodin. Povídal si s ním Jakub Buba Ouvín.

Jaký je ve vaší disciplíně světový rekord?

Jeho rychlost 254,9 kilometru v hodině, je z roku 2016 a v držení ho má Ivan Origone z Itálie. Zatím tento sport nemá hranice, rychlost se stále posouvá dál. Jde o to mít dostatečně dlouhou sjezdovku, ideálně ve větší nadmořské výšce, kde je menší odpor vzduchu. Rychlost 270 kilometrů v hodině je v budoucnosti podle mě hodně myslitelná.

Na klasických sjezdovkách někde u vleku, zřejmě nejezdíte…

Většinou ne, nejrychlejší speedski dráhy jsou stavěné na odvrácených štítech hor, takže jen dostat se na start je složitější. Zvlášť když má člověk na nohou lyže, které mají 2,4 kilogramu a nemají hrany… občas člověk musí i slanit.

Jak dlouho jedete dolů?

Patnáct dvacet sekund.