Praštím ho a bude pokoj! řval. Nikdo netušil, jak vážně to myslí. Chtěl zabíjet

Seděl u sousedů v kuchyni, před sebou čtvrtého panáka slivovice. „Nemáš to, Franto, jednoduchý,“ pronesl Jan Barták, když mu doléval. „A to víš, že tvoji mámu zase dneska vyhazoval z domu? Byl to rambajs na celou ulici,“ líčila Bartáková a přitom mu stlala na kanapi. Zaťal pěsti, až mu zbělely klouby na rukou. „Jednou to u nás špatně dopadne! Praštím ho a bude konečně pokoj!“ vykřikl František.