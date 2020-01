VIDEO: Mad Max uprostřed Sibiře. Bajkal brázdí postapokalyptické stroje

A nejde jen o postapokalyptickou estetiku. Tamní mechanici nechtějí jen pozlátko. „V Americe, na festivalu Mad Max, jsou auta mnohem víc jen pro dojem. Krásně pózují, vystavují se fotografům, projedou se dokola. Rozdíl mezi nimi a našimi auty je, že naše nesmějí vypadat hůř než ona předváděcí, umělecká, musejí však být navíc plně funkční. Nesmějí si vést hůře než ta, z nichž vzešla, plnokrevné off-roady se vším potenciálem, komfortem a stabilitou,“ vysvětluje Roman Nikitin ze skupiny Madway, která na svých groteskních vozech Sibiř dobývá.

Transformovat běžný vůz do monstra inspirovaného akčním filmem přitom trvá mechanikům sdružení dva až tři měsíce. Nikitin vysvětluje, že postapokalyptický styl má rád proto, že dovoluje autenticitu, neobvyklost, syrovost. Vše rozhodně nemusí být perfektní. Dokonce nesmí. „Když se auto, které děláme, ukáže být moc krásné, musíme ho pomlátit kladivy, rozstřílet,“ objasňuje. A podle agentury AP to není nadsázka. Někdy to chce dokonce salvy z velké kulovnice, aby Nikitin dosáhl vzhledu, který s madmaxovskými kulisami ladí.

Svůj první model v postapokalyptickém stylu zkonstruoval v roce 2013 pro motoristickou show v Irkutsku. Sklidil ohromný ohlas. Nepoužívá 3D modely, sází na náčrty a doznává přitom, že výsledná podoba monstra se od nich vždy velmi liší. To proto, že při transformaci vozu bere vše, co mu přijde pod ruku. „Někdy se mi zdá, že do toho příliš ani nezasahuji, že to jen moje ruce něco dělají, jakoby samy,“ líčí.

Za základ používá především SUV. Nekonečným soubojem je svár mezi jeho kreativním, vizionářským přístupem k designu a funkčností. „Mám spoustu nápadů, jako z jiných planet, a musí se mi říci ’stop, kola musejí být taková a taková’, zatímco já je chci takto velká. Musejí mi říci ’ne, to je moc komplikované, drahé’ a tak dále. Pořád musím hledat kompromis mezi šílenými nápady a praktičností,“ přiznává.

A Nikitinův nejsoučasnější nápad? Nadělit příštímu modelu motor z letadla. I když ví, že to je těžká výzva.