Volební přeběhlíci ve Zlínském kraji? Rekordmanem je hokejista Tesařík

Ve vsetínských komunálních volbách kandiduje už za čtvrtý politický subjekt, tentokrát za KDU-ČSL. Před čtyřmi lety to byli STAN, před osmi ANO a před dvanácti lety Volba pro město.

„Nechci to komentovat,“ pronesl stručně do telefonu Tesařík, který je sportovním manažerem vsetínského hokejového klubu. Na kandidátce lidovců je na předposledním dvacátém místě, hned před exhejtmanem a senátorem Jiřím Čunkem, jenž jmenný seznam uzavírá.

„Každá strana sestavuje kandidátku, která může městu něco přinést. Neoslovujeme lidi s tím, že bychom zkoumali jejich historii. Zabýváme se tím, co umí,“ reagoval vsetínský starosta a lídr kandidátky lidovců Jiří Růžička. Na to, že Tesařík kandiduje už za čtvrtou stranu, řekl, že si nemyslí, že by tím bývalý sportovec něco porušoval a že by to bylo „něco proti něčemu“.

Více stran a hnutí ve volbách vystřídal také starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek, aktuálně do čela města zvolený za STAN. Už dříve se však objevil na kandidátce ODS do krajských voleb a byl i krajským zastupitelem za lidovce. Teď je v Bystřici jako nestraník dvojkou kandidátky SNK Evropští demokraté, za něž kandidoval už v roce 2006.

„Vždycky kandiduji jako nestraník. Střídal jsem to, ale teď jsem dospěl k tomu, že toto je pro mě zajímavější. I kdyby tady STAN sestavili kandidátku, nekandidoval bych za ně,“ nastínil Pánek. „V komunálních volbách je to spíš o jednotlivých kandidátech.“

Značný mezistranický skok učinil i vysokoškolský pedagog Boris Popesko, který před lety řídil zlínskou buňku ČSSD a byl také za tuto stranu městským zastupitelem. Teď je na 9. místě kandidátky ODS. Říká, že se po svém odchodu z politiky věnoval práci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a pak ho začali oslovovat lidé z ODS s nabídkou na spolupráci.

„Původně jsem neměl v úmyslu se vracet, ale po letech se mění pohled člověka na politiku a zájmy jednotlivých skupin,“ řekl Popesko. „ODS už nedělá čistě liberální politiku, rozdíly mezi levicí a pravicí se stírají, je to spíše o programových bodech a tématech.“

Zemanovci podpoří hnutí Zlín sobě

ODS o něho má zájem zejména jako o ekonoma a zástupce univerzity. „Vybrali jsme si ho kvůli práci na univerzitě a upozadili politický aspekt,“ předestřel kandidát ODS na primátora Tomáš Goláň. „Chci propojit univerzitu s městem a zastavit odliv mladých lidí. V tom by nám měl pomáhat.“

Na kandidátce strany je například i ředitel Sportovních klubů Zlín Jaroslav Kotala, jenž před čtyřmi lety hájil barvy hnutí Nový impuls pro Zlín. Kandidátku změnil i bývalý náměstek hejtmana Lubomír Nečas. Ten se podílel na řízení kraje ještě coby člen Strany práv občanů (SPO) Zemanovci, dnes je jako bezpartijní trojkou kandidátky uskupení Zlín sobě.

„Strana SPO letos skončí, straníci z ní postupně odcházejí. Rozhodli jsme se, že bychom neměli volby nechat kolem nás jen tak proplout, proto jsme podpořili kandidátku Zlín sobě, je na ní sedm bývalých členů SPO,“ vysvětlil Nečas.

Zlínský zastupitel Ivo Mitáček byl před čtyřmi lety jedničkou uskupení Rozhýbejme Zlín. V průběhu tohoto volebního období ale přešel k hnutí STAN, za něž letos kandiduje na 5. místě.

„Průsečík našich volebních programů mi dává dostatek prostoru pro realizaci stejných politických plánů a vizí pro město Zlín i Zlínský kraj,“ uvedl při loňské změně Mitáček. Další bývalý úspěšný hokejista ze Zlína – Miroslav Okál – měl opačnou cestu: v roce 2014 kandidoval za STAN a poslední dvoje volby za Rozhýbejme Zlín.