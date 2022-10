Na řadě radnic už vědí, kdo je povede. V Holešově vznikla koalice bez ANO

V radě tak usednou členové Koalice pro Holešov se starostou Rudolfem Seifertem, dále Za Holešov (ODS), SPD a ČSSD. Místostarosty jsou Milan Roubalík (Za Holešov) a Kamil Horák zastupující SPD, jehož dva mandáty byly při vyjednávání rozhodující. Zmíněné čtyři subjekty drží v zastupitelstvu většinu 13 z 23 křesel.

„V této chvíli ale nejsme koalice. Nemáme podepsanou žádnou koaliční smlouvu, jde jen o vyjádření vůle zastupitelů. Samozřejmě bude třeba udělat nějaké prohlášení rady, o tom dále jednáme,“ sdělil Seifert, který nastupuje do třetího volebního období v čele města.

Podle něj šlo o odblokování patové situace. „Někteří to mohou považovat za boj o koryta, ale o to nám nešlo. Byla to možnost, jak se posunout vpřed,“ poznamenal.

Koalice už vznikly také jinde. Ve Vsetíně podepsali tento týden koaliční smlouvu ANO, lidovci, Nestraníci, ODS a PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost Vsetín. Budou mít 14 z 21 křesel.

Starostou bude senátor a bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), který má funkci vykonávat jako neuvolněný, což znamená, že za ni nebude pobírat plný plat. Uvolněnými místostarosty se stanou Pavel Bartoň a Petr Kudlík (oba ANO) a lidovec Jiří Růžička.

„Jsem rád, že se nám podařilo dohodnout se na širší koalici. Ač vítězové voleb, udělali jsme kompromis a akceptovali nominaci Jiřího Čunka na post starosty. Má dlouholeté zkušenosti v politice, i s vedením města. Na pozicích místostarostů jej pak vhodně doplní nová generace politiků,“ vysvětlil Bartoň.

Holiš se nevzdává naděje

Dohodu stvrdili podpisem i ANO a ODS ve Valašském Meziříčí. Starostou bude opět Robert Stržínek (ANO), místostarosty nadále Yvona Wojaczková (ANO) a nově také Petr Nachtmann (ODS).

„Naším společným cílem je další rozvoj města, a proto chceme do budoucna o strategických rozhodnutích jednat také s opozičními stranami,“ uvedli při podpisu koaliční smlouvy předseda valašskomeziříčského ANO Radim Přikryl a Nachtmann za ODS.

Nedaleký Rožnov pod Radhoštěm nejspíš povede koalice Nezávislí Rožnováci, KDU-ČSL, ODS s většinou 12 z 21 zastupitelů. Ačkoliv o jeden hlas možná přijde, protože lidovecký lídr Jaromír Koryčanský preferuje dohodu s ANO, jež přitom předtím kvůli stavbě kulturního centra dlouhodobě kritizoval, a sdružením Zdravý Rožnov. To se ale téměř jistě nestane.

„Máme a budeme mít většinu, i když v táboře lidovců nejspíš není absolutní jednota. Na vzniku nové koalice se už nic nezmění,“ je si jistý Jan Kučera, lídr Nezávislých Rožnováků a kandidát na starostu. Podobně vidí situaci další koaliční partneři. Pozice místostarostů získají lidovec Tomáš Gross a Markéta Blinková (ODS).

I když je povolební matematika jasná, hejtman a rožnovský zastupitel za ANO Radim Holiš se naděje na udržení hnutí na městě nevzdává. „Jednání mých kolegů sleduji a nejsem informovaný o tom, že by byla podepsána koaliční smlouva. Máme nejšikovnější tým, jsme bohatá nevěsta, a proto stále jednáme,“ uvedl Holiš.

Z místostarostů v Zubří budou starostové

Ve Slavičíně se zase dohodli Probudíme Slavičín, ANO, lidovci a Slavičín 2018. „Jde o koalici lidí, kteří chtějí posouvat město moderním směrem a oprostit se od toho, co se tady dříve dělo dlouhé roky,“ naznačil Tomáš Chmela, který zůstane starostou.

Vizovice mají vést Nezávislí pro Vizovice a SPOLU, v čele městečka by měla pokračovat stávající starostka Silvie Dolanská a místostarostou bude David Mazůrek.

Starostou Luhačovic by měl zůstat Marian Ležák (PRO Luhačovice), který včera potvrdil dohodu s ODS, STAN a Nezávislými.

Někde si prohodí kanceláře starosta s místostarostou. Příkladem je Staré Město, v němž se postaví do čela Martin Zábranský (STAN) a záda mu bude krýt Kamil Psotka (KDU-ČSL). V Zubří se pak do starostovské kanceláře přemístí Aleš Měrka, jehož Společně pro Zubří se dohodlo s ČSSD.

Část radnic naopak čeká personální obměna. Ve Valašských Kloboukách podepsali dohodu Klobučané společně, Valašské Klobouky – město pro život a lidovci, rada města bude rozšířená i o ODS a Pro Valašské Klobouky. Starostou bude nově Josef Bělaška, místostarostou Jaroslav Baloušek.

Naopak v Brumově-Bylnici není jasno. Volby ovládli nezávislí kandidáti v čele s bývalým policejním náměstkem Jaroslavem Vaňkem. „Chceme širokou koalici, zatím ale nic není podepsáno,“ řekl Vaněk.