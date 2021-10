Vyhrálo by hnutí ANO, favorité voleb mírně oslabili, říká poslední průzkum

Hnutí ANO si ve volebním přetlačování udržuje první pozici. Nicméně odstup od koalice SPOLU a­ PirStan na druhém a třetím místě se snižuje. Ukázal to průzkum, který pro MF DNES provedla agentura Median. Jsou to poslední povolená data. Zveřejňovaní průzkumů v dalších dnech až do ukončení hlasování znemožňuje zákon.



Podle Medianu, který respondenty oslovoval na konci září, by hnutí premiéra Andreje Babiše získalo 25,2 procenta hlasů, koalice SPOLU (složená z občanských demokratů, TOP 09 a lidovců) 20,9 procenta a 19,4 procenta hlasů by získala koalice Pirátů a Starostů.

„ANO klesá, ale stále platí, že si s ­velkou pravděpodobností ukrojí největší část volebního koláče. Je ale otázkou, jestli dokáže sestavit stojedničkovou většinu ve Sněmovně,“ říká Přemysl Čech, ředitel agentury Median. Naráží na data ze začátku září, kdy tatáž agentura v­ exkluzivním průzkumu pro MF DNES hnutí ANO přisoudila skoro devětadvacetiprocentní volební zisk.

Při srovnání obou průzkumů oslabily i obě koalice, nicméně rozdíly jsou v desetinách. Dvě desetiny procenta ztratila koalice SPOLU a čtyři desetiny koalice Pirátů a Starostů.

„K výraznému odlivu voličů od koalic PirStan a SPOLU nedochází, voliči se spíše přelévají mezi nimi. Z ­dlouhodobějšího pozorování vyplývá, že část původních voličů ODS, TOP 09 a KDU-ČSL v určitou chvíli začala uvažovat o tom, že by dala hlas Pirátům a Starostům, teď tato skupina začíná z Pirátů střízlivět a vracet se ke SPOLU, ať kvůli antikampani, která je vůči Pirátům vedená, nebo kvůli jejich vyhraňování,“ popisuje trendy Přemysl Čech.

I hnutí ANO se podle něho může spolehnout na tvrdé jádro voličů. Čím si ale vysvětlit více než tříprocentní pokles? „Některým dosavadním příznivcům nemusí vyhovovat vyhrocenost kampaně, kterou ANO vede, další možné vysvětlení nabízí zhoršující se covidová situace,“ domnívá se Čech.

Volební model agentury Median / 23. -.29. září 2021

Podle posledního průzkumu Medianu by se do Sněmovny dostala s více než deseti procenty SPD Tomia Okamury. Čtyři další strany krouží okolo pětiprocentní hranice, jež je nutná pro vstup do Sněmovny. O ­šest desetin by ji překročili sociální demokraté, Trikolóra, komunisté a Přísaha Roberta Šlachty zůstávají pod ní.

„Jedná se o rozmezí statistické chyby, takže ani sociální demokraté nemají jistotu, že vyšlou své poslance do sněmovních lavic,“ konstatuje Přemysl Čech. Výsledky těchto stran podle politologů nebudou důležité jen pro ně samotné, ale hlavně pro hnutí ANO. Čím méně barevná povolební Sněmovna bude, tím méně bude mít Andrej Babiš prostoru pro vyjednávání o vládní koalici.

Z průzkumu vyplývá, že letošní volby zřejmě budou doprovázeny vysokou volební účastí a ochotou voličů kroužkovat, tedy dávat preferenční hlasy jednotlivým kandidátům. Chtějí to udělat téměř dvě třetiny voličů. Podrobné výsledky průzkumu.