Ve volební superdebatě iDNES.cz se utká sedm lídrů politických stran

Česko vstoupilo do posledního pracovního týdne před volbami do Poslanecké sněmovny. Co voličům nabízí jednotliví uchazeči o křesla poslanců? Jak chtějí řešit bytovou problematiku nebo jaký mají plán pro případ další vlny covidu? I na to odpovědí lídři sedmi stran, hnutí či předvolebních koalic ve volební superdebatě iDNES.cz od 11 hodin.