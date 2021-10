Jak se vyznat v kandidátech koalic? Studenti srovnali jejich názory v anketě

„V debatách a rozhovorech politici mluví vyhýbavě, schovávají se za obecné fráze a stručná vyjádření jsou pro ně nadlidským úkolem,“ říká autor projektu Vojtěch Hlavenka.



S jeho spolužákem Maxem Onderkou se mu podařilo přimět české politiky k jednoznačným odpovědím na sadu dvanácti otázek. Vyjádření více než dvou stovek kandidátů uveřejnili na svém webu Názory politiků.

Měla by Česká republika skončit se spalováním uhlí? Měl by se zvýšit věk odchodu do důchodu? Odpovědi na tyto otázky často rozhodnou, jakou stranu či koalici voliči do volební urny nakonec hodí.

„Zjistit, jak se jednotliví kandidáti k těmto a dalším důležitým otázkám staví, navíc v době šíření fake news, je často až detektivní práce. Lidé si na našem webu mohou odpovědět na stejnou sadu otázek a zjistit, s jakým politikem mají největší shodu,“ uvedli autoři.

Nejde však o běžnou volební kalkulačku, autoři zveřejňují také profily kandidátů, jejich pracovní a studijní historii, dosavadní politické působení a co plánují v Poslanecké sněmovně prosazovat.



S formulací otázek pomáhal studentům Jan Krajhanzl, sociální psycholog působící na Masarykově univerzitě. „Předvolební atmosféra připomíná bouři emocí. Rád jsem proto autorům konzultoval formulace otázek, které mají pomoci voličům a voličkám zorientovat se v tom, co jim jednotliví kandidáti před volbami doopravdy nabízejí,“ vysvětlil vysokoškolský pedagog.



Letošní volby do Poslanecké sněmovny jsou zajímavé tím, že v nich kandiduje hned několik koalic. Ty jsou složené ze stran s rozdílnými postoji k aktuálním otázkám. Pro voliče proto může být nejasné, jestli svým hlasem pro určitou stranu nepůjdou proti svým zájmům a názorům.



Volič si na webu může vybrat konkrétní kandidáty, se kterými nejvíce souzní, a ty pak na volebním lístku zakroužkovat. Může si také prověřit, ve které straně či koalici je celkově nejvíce lidí s podobnými postoji.

Autoři nabízejí i minihru. „Jsou v ní sepsaná různá tvrzení a hráči hádají, jestli jsou pravdivá, či nikoli. Novinkou jsou i rozhovory se stranickými experty o pěti zásadních politických tématech – školství, zdravotnictví, veřejných financích, ekologii a místním rozvoji,“ píší ve své tiskové zprávě.

Autoři dělají pořádek v koalicích

Autoři například přišli na to, že koalice Spolu je rozdělena na dvě poloviny v otázce přijetí eura do dvou volebních období. Nikdo z koalice Pirátů a Starostů neodpověděl na přijetí eura záporně.

Politici ze Strany zelených se téměř ve všech otázkách shodují. Také zástupci SPD spolu ve velké většině otázek souzní, stejně jako kandidáti Volného bloku.

Téměř 90 % kandidátů za KSČM nechce odstoupit od spalování uhlí za účelem výroby elektřiny do roku 2038.

Už při loňských senátních volbách si mohli lidé na webu vyhledat své reprezentanty. U každého politika si mohli přečíst stručný životopis i odpovědi na otázky, které mu autoři položili.