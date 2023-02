Je neschopný, opřela se opozice do děčínského náměstka, který zpochybnil volby

Opozice, konkrétně Volba pro Děčín, ODS, Náš Děčín a Piráti, v dopise adresovaném primátorovi Jiřímu Andělovi (ANO) poukazuje na neomalené vystupování Skalického a na výhrůžky na schůzích. Opozice také popisuje, že kvůli Skalického chybám musela být řada bodů stažena ze zastupitelstva.

„Za velmi vážné pochybení považujeme otevřené výhrůžky, že pokud budou opoziční zastupitelé diskutovat k projednávaným bodům, a podle jeho kritérií si tím budou dělat PR, tak se to projeví na účasti opozice v komisích a výborech,“ píše se mimo jiné v dopise.

„Jeho nekontrolované vystupování je velmi konfrontační, nevhodné a z našeho pohledu nadále nepřijatelné. Poškozuje dobré jméno města, se kterým má neformálně pramálo společného. Stejně tak poškozuje demokratické principy i instituci zastupitelstva města. Degradoval lokální politiku na prosazování vlastního ega a zveřejňování jeho extremistických názorů staví naše město do neakceptovatelné situace,“ uvádí dále opozice.

Na konci dopisu vyzvala primátora a koalici, aby ze záležitosti vyvodila odpovídající důsledky.

Takto komentoval Jan Skalický výsledky prezidentských voleb na sociální síti.

„Museli jsme něco udělat. Jednak udělal ostudu městu. Druhá věc je, že úřad je úplně ochromen jeho neschopností. Není za ním vůbec žádný výsledek a městu to škodí,“ řekl Tomáš Brčák (ODS), podle kterého by dopis měl ve vládnoucí koalici ANO + SPD iniciovat debatu o setrvání Skalického na místě.

Primátor města Jiří Anděl uvedl, že něco takového očekával. Fakticky uznal Skalického nepřipravenost. „Udělali jsme opatření, abychom byli lépe připraveni na zastupitelstvo. Nedělám si ale iluzi o tom, že bude opozice spokojená, kritizuje nás silně,“ řekl Anděl.

Skalický bude nově „pod dozorem“. Všechny materiály předkládané do zastupitelstva musí nyní posoudit nejprve radní. „Minimálně na radě je jednou uvidí a budou mít lepší přehled o tom, co předkládají,“ vysvětlil primátor.

Primátor se za náměstka omluvil

Sám Skalický uvádí, že materiály ze zastupitelstva stahoval k dopracování po námitkách opozice. „Já bych čekal, že opozice bude ráda, že její připomínky jsou akceptovány. Já to dělám ve prospěch města rád. Z dopisu ale odvozuji, že opozici nejde o zájem města, ale chce ostřelovat koalici,“ konstatoval.

Podle něj si opozice špatně vyložila i jeho slova o zvážení míst opozice v komisích. „Jen jsem řekl, že pokud opozice nebude chtít v komisích pracovat, ale většinu času střílet do koalice, budeme muset zvažovat spolupráci. Neřekl jsem, že budeme někoho odvolávat,“ uvádí náměstek.

Primátor se zatím za náměstka Skalického postavil, ale omluvil se opozici. „Neztotožňuji se s rétorikou svého náměstka. Mrzí mne to, že tento přístup pana náměstka znemožňuje, abych splnil to, co jsem slíbil při inauguraci. Tedy že bych chtěl zahrnout příkopy mezi koalicí a opozicí,“ posteskl si primátor. „Budeme o situaci jednat ještě na zastupitelském klubu a v koalici,“ dodal Anděl.

I Skalický chce s opozicí jednat, aby byl na zastupitelstvech klid pro práci. „Já jsem byl ten, kdo předkládal seznamy komisí a prosazoval jsem, aby v nich opozice byla, a musím říci, že jsem musel hodně přesvědčovat kolegy, kteří byli proti,“ sdělil Skalický.

Jeho slovům se ale primátor podivil. Sdělil, že s opozicí chtěl a chce řádně spolupracovat.

Skalický, který se do Děčína přistěhoval před komunálními volbami, se stal známým, když se bezprostředně po hlasování o prezidentovi nad výsledky pozastavil s tím, že podobná procenta byla i ve Francii a na Slovensku. „Náhoda? Těžko uvěřitelné!!! Už se ani nenamáhají měnit software?“ napsal na sociální síť.