Už snad ani nemění software, udivují náměstka výsledky prezidentských voleb

„Naprosto shodné výsledky voleb! Mě to zaujalo, Vás ne? Česká republika - Prezidentské volby 2023: Petr Pavel 58,32 %, Andrej Babiš 41,67 %. Slovensko - Stejný výsledek jako ve slovenských prezidentských volbách 2019: Zuzana Čaputová 58,41 %, Maroš Ševčovič 41,59 %, Francie - Stejný výsledek jako ve francouzských prezidentských volbách 2022: Emmanuel Macron 58,55 %, Marine Le Pen 41,45 %,“ vybral několik výsledků z Evropy Skalický.

„Náhoda? Těžko uvěřitelné!!! Už se ani nenamáhají měnit software? Čím to je? Že by všude byla naprosto stejně rozdělená společnost?!? Toto není konspirace, to jsou pravdivá čísla, výsledky voleb, které jsem si ověřil!! Zaujala mě ta shoda. Jak je to možné? Proto tam mám ten otazník. Nic netvrdím,“ napsal na Facebook Skalický.

Náměstek, ač ke svému postu připsal, aby ho lidé nenapadali a zamysleli se, dostal dost „naloženo“. „Pane první náměstku, sestupte ze svých výšin a běžte se zeptat kteréhokoli člena volební komise, jak se určují výsledky voleb. Hlasy se sčítají ručně, každý člen volební komise si může za svůj okrsek zkontrolovat, zda ČSÚ zveřejnil to, čeho byl sám svědkem, a potom s obyčejnou kalkulačkou klidně zkontrolovat součty za celý stát. Mluvit o „softwaru“ je, velmi slušně řečeno, hloupost. Nic ve zlém, ale prospěl byste sobě i svému městu, kdybyste si nejdřív ověřil, jak věci fungují, než něco pustíte do veřejného prostoru,“ odpověděl mu na sociální síti jeden z přispěvatelů.

„Určitě jasný spiknutí, to odhalí i ten nejblbější náměstek,“ opřel se do něj další.

Někdo si z postu rovnou dělal legraci: „Z toho se dá usuzovat jediné - na ose Maledivy - Francie - Česko - Slovensko se formuje už od roku 2018 nová osa zla. K ovládnutí těchto zemí novou politickou garniturou se používá sofistikovaný software na falšování výsledků voleb. Jeho jedinou slabinou je, že umí vygenerovat výsledek pouze v rozsahu jednoho procentního bodu mezi 58-59 % pro vybraného vítěze. Jeho tvůrci doufali, že si toho nikdo nevšimne, ale pak přišel Jan Skalický z Děčína, zapojil selský rozum a celý plán, připravovaný roky, se sesypal jako domeček z karet. Nelze než pogratulovat!“

Skalický pro MF DNES uvedl, že nechtěl šířit žádné konspirační teorie. „Výsledek mi jen přijde divný. Tak se ptám? Doufal jsem, že se dozvím třeba nějaké odpovědi sociologů a politologů. A víte co? Vlastně nejsem překvapen totálně hysterickými reakcemi, tou smrští ohlasů, jak vlastně můžu být první náměstek. Z toho je vidět, že (předvolební) mediální masáž pořád funguje. Já jsem volební výsledek hned přijal, nechci ho zvrátit. Je třeba uznat, že kampaň Petra Pavla byla profi, zmáknutá a výsledek si zaslouží. Já se jen ptal na to, co mě zaujalo,“ řekl Skalický.

A k čemu tedy náměstek na základě tří výsledků voleb z Evropy sám dospěl? Třeba prý k tomu, že Evropa se sjednocuje za pomoci médií. „Kdy na základě kampaně a masáže a mediálního tlaku získávají podobná procenta globálnější politici proti těm národnějším. Andreje Babiše jistě považujeme proti Petru Pavlovi za národněji orientovaného. Proto asi ta podobná procenta.“

Jan Skalický, jenž v minulosti byl členem obnovené ODA, Andreje Babiše, který nakonec v Ústeckém kraji volby vyhrál s 54 procenty, v předvolebním klání silně podporoval. Byl to on, kdo ho pozval na mítink do Děčína v pátek 20. ledna. V Děčíně měl pak Babiš v druhém kole prezidentské volby 53 procent.