Bookmakeři před volbami do Senátu věří lidovcům, proti Horské jde primátor

Starosta Letohradu Petr Fiala má během své kampaně do Senátu nezvyklý problém. Někteří voliči se totiž nejdříve musí vyrovnat s faktem, že do Senátu chce politik, který se sice jmenuje jako současný premiér, ale předseda vlády to není.

„Pravdou je, že jsem se i setkal s odmítavou reakcí dál od Letohradu, kde lidé reagovali jen na jméno na tričku mých pomocníků. Chápu, že jim nedojde, proč by premiér kandidoval do Senátu. Ale tak to už holt je. Já jsem Petr Fiala z Letohradu a vždycky svůj zůstanu,“ uvedl Fiala.

Kandidáti do Senátu Pardubicko Bušek Milan NK

Martin Charvát ANO

Jaromír Nosek SPD

Miluše Horská KDU–ČSL + Nestraníci

Vladimír Ninger ČSSD + Soukromníci

Svatopluk Pleva hnutí BOS Orlickoústecko Petr Fiala KDU–ČSL + Společně pro kraj

Stanislav Ešner ANO

Starostu Letohradu čeká s největší pravděpodobností jen jedno kolo senátních voleb. Má totiž jediného soupeře, předsedu českotřebovské buňky hnutí ANO Stanislava Ešnera. Kandidát ODS Josef Kopecký se v létě vzdal kandidatury poté, co řídil auto pod vlivem alkoholu. Ešner původně začínal v ODS.

„Při vzniku ODS v roce 1991 jsem si myslel, že je to ta pravá strana, ale brzy jsem pochopil, že ne. Totalitní praktiky uvnitř ODS té doby mně vzaly chuť,“ řekl kandidát, který na úspěch v regionální politice teprve čeká.

Fiala je naopak dlouholetým starostou a krajským zastupitelem. Navíc kandiduje v obvodu, který je tradičně nakloněn lidovcům. Křeslo by chtěl převzít po senátorovi Petru Šilarovi z KDU–ČSL, který se rozhodl už nekandidovat. Sázkové kanceláře vypsaly na jeho vítězství kurz 1,15.

Proti ředitelce školy Svítání jde primátor

Napínavější bude boj o místo v Senátu v Pardubicích. Sázkové kanceláře Tipsport a Fortuna věří, že Miluši Horskou čeká již třetí šestileté volební období. Kurz 1,5 ale naznačuje, že to bude mít těžší než její kolega na Orlickoústecku.

Jejím nejsilnějším soupeřem by měl být primátor Pardubic Martin Charvát, který se rozhodl, že město už nepovede. Zároveň ale jde do komunálních voleb z druhého místa kandidátky ANO. „Dovedu si představit, že bych zůstal v radě města, abych pomohl,“ řekl Charvát.

Stejně jako ostatní kandidáti se musel vyrovnat s faktem, že senátní volby netáhnou. Na tiskovou konferenci, kterou uspořádal na začátku volební kampaně, přišel jeden novinář. Po patnácti minutách další. Ostatní kandidáti se o podobnou akci ani nepokoušeli a omezili se na reklamu v ulicích, novinách či na sociálních sítích.

Primátor může nyní těžit z toho, že jej po dvou volebních obdobích v čele krajského města lidé znají, jeho soupeřka Miluše Horská z KDU–ČSL s ním v tom nezaostává. V roce 1992 založila s rodiči handicapovaných dětí školu Svítání, kterou dodnes vede.

Její plusem pro kampaň je, že po celých dvanáct let pilně objíždí nejrůznější akce ve svém volebním obvodu. „Byla a stále jsem s vámi v neustálém kontaktu, ve svém obvodu jsem navštívila tisíce akcí,“ vzkazuje svým voličům.

Z šestice kandidátů do Senátu na Pardubicku vyčnívá ještě kandidát sociální demokracie Vladimír Ninger, primář chirurgie Chrudimské nemocnice a člen představenstva Nemocnice Pardubického kraje, který se před šesti lety na Pardubicku těsně neprobojoval do druhého kola senátních voleb.

„Jednou z mých hlavních priorit je především zabránění kolapsu ve zdravotnictví, na jehož pokraji se za mě v tuto chvíli nacházíme,“ píše na svých webových stránkách.

Do voleb jde i jeho kolega z Chrudimské nemocnice, zástupce primáře ARO Jaromír Nosek za SPD, o zvolení usiluje nezávislý kandidát Milan Bušek a kandidát hnutí BOS Svatopluk Pleva. Na otázky tito kandidáti nereagovali, zjistit jejich plány není snadné.

Například inspektor bezpečnosti údržby letadel Pleva v rozhovoru zveřejněném na YouTube varuje před nákupem letounů F-35. „Radary na našem území, letouny, které jsou nosiči jaderných zbraní, z nás dělají prioritně cíle číslo jedna, víceméně nás více ohrožují, než nám pomáhají a chrání,“ uvedl.