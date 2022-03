Charvát nebude obhajovat post primátora, má ambici dostat se do Senátu

Nominaci mu v pondělí potvrdil oblastní sněm strany. „Po osmi letech v pozici primátora jsem chtěl využít souběh komunálních a senátních voleb. Díky tomu si myslím, že mám největší možnou šanci uspět. Něco tady po nás zbylo, zkusím vyhrát, i když vím, že to bude velmi těžké,“ uvedl primátor Martin Charvát.

Těžké to bude hlavně kvůli tomu, že v křesle senátorky za Pardubice už od roku 2010 pevně sedí nezávislá kandidátka Miluše Horská. Ředitelka školy Svítání pro znevýhodněné děti má v regionu dlouhodobě vysokou podporu a volby v letech 2010 i 2016 zvládla s velkým přehledem.

„Čeká mne velmi tvrdá kampaň, budu chtít objet celý volební okrsek. Věřím, že šanci mám,“ doplnil Charvát, který se dost možná utká i se svým prvním náměstkem, protože nominaci za ODS chce uzmout Petr Kvaš.

„Myslím, že je na čase, aby naše strana měla v Pardubicích svého kandidáta do Senátu,“ uvedl bývalý šéf městské policie Pardubice.

Rozhodnutí Martina Charváta znamená, že členové hnutí ANO museli hledat jiného kandidáta na primátora. A volba padla na současného náměstka primátora Jana Nadrchala.

„Nominace si velmi vážím. Jsem také rád, že pan primátor bude kandidovat i na radnici a náš tým ve volbách podpoří,“ řekl Nadrchal.

Charvát podle všeho nebude stát o pozici primátora ani v případě, že by ve volbách do Senátu neuspěl. „Měl bych ale zájem o post radního, tedy o neuvolněnou pozici. Myslím, že jsem se za těch osm let něco naučil, a rád bych pomohl mladším kolegům,“ řekl primátor.

Oblastní sněm také nominoval kandidáty na starosty městských obvodů. Dá se říct, že víceméně vše zůstalo při starém až na jednu výraznou výjimku. Pozici totiž nebude hájit starostka prvního obvodu Alena Stehnová. Tu místy kritizovali během volebního období i zástupci jejího hnutí, navíc je nyní ve stavu nemocných.

„Šanci dostane zastupitel z obvodu pět Dukla Filip Šťastný. Ten se přestěhoval do centra, takže může být nominován. Chceme v prvním obvodě nasadit mladou krev a neokoukanou tvář,“ uvedl starosta Dukly a šéf oblastní organizace ANO Jiří Rejda.

Z ANO odchází bývalá náměstkyně Dvořáčková

Zmíněné zasedání znamenalo také konec pro jednu ze zakladatelek pardubické buňky ANO a bývalou náměstkyni primátora Helenu Dvořáčkovou. Ta se poměrně nečekaně rozhodla ze strany vystoupit. Dobrou pozici neměla už v posledních dvou letech, kdy ji primátor dost nečekaně během volebního období nahradil Janem Nadrchalem.

„V současné době totiž dochází v Pardubicích k událostem, které nehodlám a ani nemohu tolerovat,“ napsala v oficiálním vyjádření ke svému konci.

Jedním z důvodů k odchodu bylo čtvrteční mimořádné zasedání zastupitelstva k novému územnímu plánu. Na něm chtěla politička změnit výškové limity pro tři lokality ve městě. Díky změně by se dalo stavět více bytů. Ovšem žádný z jejích návrhů nakonec těsně neprošel.

„Kolegové z ANO mi slíbili, že pro návrhy, které podle nich měly smysl, zajistí podporu. To však neudělali a my jsme vypadali jako blbci,“ uvedla Dvořáčková, kterou však ještě více štve to, že její bývalá strana podporuje dohodu s majitelem hokejového Dynama Petrem Dědkem na výstavbě nové arény na závodišti.

„Nehodlám se podílet na dalších rozhodnutích, která podporují korupční prostředí a zadluží toto město na mnoho dalších let. Předložená usnesení evokují závazek města podílet se na výstavbě nové haly částkou mnoha set milionů,“ dodala politička s tím, že o návrhu budou zastupitelé hlasovat už zítra.

ANO však její nařčení veřejným vyjádřením jasně odmítlo a svolá kvůli němu zastupitelský klub.