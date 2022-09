Macurův hattrick. V Ostravě suverénně vyhrálo ANO

Vyjednávat o povolební spolupráci chce začít co nejdříve. „Je to skvělý výsledek, je milé, že jsme získali ještě více procent než před čtyřmi lety,“ radoval se lídr kandidátky a současný primátor Tomáš Macura. Ten by se díky volebnímu vítězství mohl vůbec poprvé v polistopadovém období stát ostravským primátorem potřetí v řadě.

Rád by pokračoval ve spolupráci s dosavadními koaličními stranami a zároveň vyloučil spolupráci s SPD, která se s 12 procenty a 7 mandáty pyšní dvojnásobnou přízní voličů než minule. „Dobrý výsledek SPD se dal předpokládat, pod mým vedením ale říkám spolupráci říkám ne,“ uvedl Macura.

Koalice SPOLU získala v Ostravě 14 procent a 9 mandátů a Piráti necelých 6 procent hlasů a 3 mandáty. S jednadvaceti křesly ANO by tito dva současní koaliční partneři ANO měli v 55členném zastupitelstvu nadpoloviční většinu. Lídr koalice ODS, lidovců a TOP 09 Jan Dohnal už avizoval, že bude čekat, jestli a kdy se mu Tomáš Macura ozve.

„Na nějaké vyskakování to není. Odstup od hnutí ANO zůstává velmi výrazný,“ zhodnotil Dohnal zároveň zisk koalice SPOLU. Lídryně Pirátů Andrea Hoffmannová naopak neskrývala zklamání. „Doufala jsem v devět procent, byla jsem moc optimistická,“ komentovala.

Lídr SPD Petr Havránek byl spokojený. „Primátor Macura se proti nám několikrát vyjádřil, takže volat mu nebudu, ale počkám, až se ozve on. Jsme nicméně připravení být ostrou, ale konstruktivní opozicí,“ uvedl.

Lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák měl z výsledku, který v jejich případě činil 12 procent, smíšené pocity. „Je šílené, že lidé volili pro vládu nebo proti vládě,“ konstatoval.

Žádný mandát nezískala koalice ČSSD a LEČO vedená někdejším ostravským primátorem Petrem Kajnarem. Podle toho je ale úloha levice ve společnosti nezastupitelná. „Když nějaká zanikne, jiná vznikne. Sociální demokracie je v komatu. Když to přejde, bude dobře, když ne, převezme to někdo jiný,“ komentoval Kajnar. Sociální demokraté nicméně ostravské zastupitelstvo opouštějí.

V okresech bodovalo ANO i místní sdružení

Podobně výrazně ANO zabodovalo také v Opavě, kde získalo 35 procent hlasů a 17 mandátů v devětatřicetičlenném zastupitelstvu. Druhá příčka patří nyní opozičnímu uskupení ODS a TOP 09 Společně pro Opavu s 15 procenty, třetí SPD s 10 procenty. Z opavského zastupitestva nově zcela vypadli sociální demokraté.

Ač ne tak výrazně, vítěznou stranou se ANO stalo také v Novém Jičíně, má 24 procent hlasů. Následují Víc pro Nový Jičín s ČSSD s 20 procenty a uskupení Strany zelených s Piráty, TOP 09 a STAN, jež si vysloužilo 16 procent.

Ve Frýdku-Místku volby vyhrálo uskupení Naše město F-M současného primátora Petra Korče, získalo 26 procent a 13 mandátů. V těsném závěsu následuje jeho současný koaliční partner ANO 2011 s 23 procenty a 11 mandáty. Do zastupitelstva se nedostali Piráti.

Výsledky voleb v Bruntále znamenají porážku stávajícího starosty Petra Ryse, který stál v čele města tři volební období. Jeho Bruntál 2022 je s 18 procenty druhý v pořadí a voliči prvenství 28 procenty hlasů přisoudili ANO 2011 vedenému současným místostarostou města Martinem Henčem.

Na Karvinsku může ČSSD vládnout sama

Přímo do drtivém vítězství mohou mluvit sociální demokraté v Karviné. Strana současného primátora Jana Wolfa získala s 51 procenty hlasů třiadvacet křesel z jednačtyřicetičlenného zastupitelstva a má tedy sama nadpoloviční většinu.

Podobně výjimečný výsledek hlásí Bohumín, kde sociální demokraté brali dokonce 57,5 procenta hlasů a mají patnáct zástupců v třiadvacetičlenném zastupitelstvu. „Voliči v Bohumíně vsadili na poctivou místní práci, která jde ve městě vidět. Vnímáme to jako závazek pokračovat v nastartovaných projektech,“ komentoval lídr kandidátky ČSSD Petr Vícha, který je bohumínským starostou už 28 let.

K volebním urnám v Moravskoslezském kraji přišlo 42 procent voličů. Nejvyšší, 48procentní účast hlásí Opavsko, naopak nejnižší Ostrava, kde do volebních místností vyrazilo 36,5 procenta oprávněných voličů.