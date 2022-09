Billboardová pře primátorů Ostravy. Kajnar se Macurovi pak za mluvku omluvil

Billboardy koalice ČSSD a hnutí LEČO se v ulicích Ostravy objevily minulý týden a záhy se jejich fotografie začaly šířit sociálními sítěmi.

Po stranách nápisu Kajnar vs. Macura je stylizovaný portrét lídra koalice Kajnara s dovětkem primátor VIZIONÁŘ, naproti pak nelichotivé vyobrazení Macury s podtitulem primátor MLUVKA.

Jako argumenty pro toto hodnocení slouží nápisy Investované miliardy do rozvoje Ostravy u Kajnara a Blokované peníze, stagnace rozvoje u Macury.

Kajnar na dotaz iDNES.cz přiznal, že část bilboardu jeho politickému vkusu nevyhovuje. „Ten mluvka je už za hranou a nelíbí se mi ani to vyobrazení. Sice vedení Ostravy panem primátorem kritizuji a kandiduji, abych to změnil, ale tohle opravdu není můj styl,“ zhodnotil Kajnar.

Souhlasil i s tím, že jako lídr zodpovídá za politickou kulturu své volební kampaně. „Přiznám se, že jsem návrh billboardu neviděl, nebo jsem mu nevěnoval dost pozornosti, a tak unikly nějaké věci. To je mi líto,“ řekl.

Dodal, že se Macurovi omluví. „A to, co není vhodné, nechávám přelepit, už se na tom pracuje,“ uvedl minulý pátek.

Jeho nástupce Tomáš Macura billboard překvapil. „Kampaň před letošními volbami je hodně osobní a agresivní, na to jsem si už jako politik zvykl. Ale od Petra, se kterým se znám mnoho let, mě to lidsky zklamalo,“ povzdychl si.

Macura: Billboardů naopak ještě přibylo

Uvedl, že ještě v pátek dostal od Kajnara textovou zprávu s omluvou a ujištěním nápravy. „Ale přes víkend se nic nezměnilo a těchto billboardů v Ostravě ještě přibylo. Takže takový typ omluvy neberu vážně a nepřijímám,“ reagoval Macura.

Na začátku tohoto týdne se však billboardy částečně změnily: podobizny zůstaly, přetřeny jsou nápisy MLUVKA a VIZIONÁŘ.

Kajnar vedl Ostravu v letech 2006 až 2014, pak volby dvakrát vyhrál Macura. Pokud některý z nich ve volbách zvítězí, stane se po roce 1990 prvním primátorem Ostravy ve třetím funkčním období. Mnohem větší šance se připisují lídrovi hnutí ANO.