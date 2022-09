Koncertní hala i odliv lidí. Volební superdebata probere problémy Ostravy

Hosté Primátorské superdebaty se jistě nevyhnou žádné ze současných polemik, které se v třetím největším tuzemským městě v poslední době hojně objevují.

Jedním z nejdůležitějších témat letošní předvolební kampaně se možná trochu nečekaně stala plánovaná stavba koncertní haly od uznávaného amerického architekta Stevena Holla.

Projekt to je sice velmi oceňovaný, nicméně společně s rostoucí cenou výstavby, která současně s rekonstrukcí Domu kultury už přesahuje tři miliardy korun a údajně má být až pět miliard, roste i kritika.

Ta poukazuje na to, že v době, kdy městu raketově rostou výdaje za energie a ještě by mělo pomoci lidem zvládnout důsledky této krize, je takový projekt hazardem s ekonomikou města. Naopak koalice v čele s primátorem investici obhajují tím, že pro budoucnost města a změnu obrazu Ostravy je nezbytná. Ostatně právě kvůli tomu se primátor rozhodl opět kandidovat, ačkoliv před čtyřmi roky říkal, že už se tak nestane.

V superdebatě jistě nelze pominout už zmiňovanou energetickou krizi, přičemž hlavně opoziční strany chtějí lidem pomoci MHD zdarma nebo odpuštěním poplatků za psy a odpad.

Ostrava má pověst města s vysokou kriminalitou, i když v posledních letech se situace mění. Co však udělat pro to, aby na ulicích bylo dále bezpečno, jak to vypadá na ubytovnách a jak se daří potírat vzestupný počet případů drogové kriminality, i o tom se bude hovořit.

Jak zabránit odlivu lidí?

Ostrava se mění a stále méně věcí ve městě připomíná její průmyslovou minulost. Centrum se nadechlo k rozvoji, opravují se dlouho zchátralé objekty, například bývalý obchodní dům Ostravica - Textilia. Chystá se propojení centra s Dolními Vítkovicemi, podél této cesty má vyrůst moderní mrakodrap, o jehož vhodnosti se také hodně diskutuje.

Stálým volebním tématem zůstává zabránění odlivu obyvatelstva, zvláště pak mladých lidí, kteří se do moravskoslezské metropole ze studií v Praze, Brně nebo ze zahraničí vracejí jen málo. Pomoci mají nové dvě fakulty sportu a umění Ostravské univerzity za miliardu korun.

Debaty se také vedou kvůli dopravním stavbám. Velká vlna nevole se zvedla proti plánu na prodloužení tramvajové trati v obvodu Poruba, hovoří se o nutnosti druhého přemostění řeky Odry směrem na Hlučínsko nebo o stavbě takzvané prodloužené Místecké okolo haly Tatran.