Bývalému obchodnímu domu se vrací krása, Ostravica se otevře v příštím roce

„Provedli jsme demolice, odstranili vše, co nevyhovovalo, a očistili veškeré nosné konstrukce včetně vybetonování a dozdění prostor potřebných k další stavební etapě,“ zhodnotil dosavadní práce Michal Bystroň, jehož firma se letos v dubnu ujala rekonstrukce.

„Od základů opravujeme jak obchodní dům Textilia, který byl postaven koncem 20. let minulého století podle návrhu avantgardní berlínské architektky Marie Frommerové, tak nájemní a obchodní dům z roku 1911, který je dílem moravského architekta Felixe Neumanna,“ nastínil rozsah prací manažer projektu Daniel Zeman.

Přestavba je podle autorů řešena s respektem k původní podobě. „Byla to pro mě výzva, pustit se do návrhů rekonstrukce domů tak významných architektů, jako jsou Frommerová nebo Neumann, zvlášť když jsem věděl, že jejich styl musím zachovat,“ přiznal architekt Martin Náhlovský, v jehož dílně návrhy nových prostor vznikaly. „Jako ostravský rodák vím, že Ostravica je pro spoustu místních srdeční záležitostí. Sám jsem jako dítě nasával její atmosféru a mým snem je, abych ji dokázal módnímu domu opět vdechnout.“

V nejbližších týdnech budou stavbaři pokračovat v úpravách interiéru. Ten podle nich ponese punc industriální surovosti, ve které na cihlu očištěné zdivo doplní prvky moderní architektury, a to především kov a sklo.

Skloubení historie s moderní dobou

Do konce roku by měla být opravena střecha včetně vyzdvižení světlíku nad galerií v centrální části schodiště.

„Chceme skloubit historii místa s moderním duchem doby. Každý, kdo sem přijde, by měl mít pocit, že tu chce být. Jen tak dokážeme zaplnit jak dolní dvě patra, která by se měla stát místem vzájemného setkávání, tak patra horní, kde budou kanceláře,“ dodal Zeman s tím, že v příštím roce by se mohla Textilia stát branou do centra Ostravy.

Módní dům byl v provozu do roku 2 000. Tehdy se za plného provozu zřítila část objektu v důsledku neodborně prováděných stavebních zásahů. Od té doby objekt chátral a stal se předmětem soudních sporů.