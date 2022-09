MHD zatraktivníme i jízdenkou na deset minut, říká lídryně STAN a Zelených

Přemýšleli jste ve STAN také o samostatné kandidátce?

Samozřejmě ano, protože se bavíme o době, kdy byl STAN na velké vlně úspěchu po sněmovních volbách. V Olomouci je ale situace jiná. Tady organizace STAN vznikla až v dubnu 2021 a zatím není tak silná. Kandidátku bychom dohromady dali, nicméně nechtěli jsme nechat propadnout žádné hlasy spektra liberálních městských voličů. Pak bylo logické přibrat Zelené, byli nám programově velmi blízko. Starostové jsou tradičně lidé, kteří pečují o krajinu, a to i o městskou.

Původně jste jednali o mnohem širším spojenectví. Na čem ztroskotalo?

Nejprve tady byl projekt pětikoalice, jehož součástí měla být i TOP 09, která první vycouvala, protože se spojila s celostátní koalicí SPOLU. U myšlenky velké koalice čtyř stran se z hlediska počtu možných hlasů ukázalo jako výhodnější dát voličům vybrat, když půjdeme ve dvou blocích ProOlomouc s Piráty a my se Zelenými.

Hnutí STAN zasáhly korupční kauzy na celostátní úrovni. Jaký problém to pro vás představuje?

Jak jsem řekla, olomoucká buňka vznikla až v roce 2021. Přestože zástupci STAN jsou v zastupitelstvu od roku 2018 a poslední dva roky máme hejtmana. V Olomouci žádný problém, který by indikoval jakékoli problémy jako v Praze, není. Jako předsedkyně olomouckého STAN ručím za to, že tu nemáme žádné Hlubučky, nemáme žádné nečisté peníze a tak dále.

Vliv na místní volby to nemá?

Od června chodím v kampani dům od domu a zatím u žádných dveří nepadla zmínka, že by STAN byl pro lidi nepřijatelný. Mám pocit, že voliči celostátní politiku velmi oddělují. Bavíme se spolu o místních silnicích, parkování, vodě, stavbě v zátopových územích. Ještě poznámka – nemysleme si, že v Olomouci podobné kauzy nejsou. Když se podíváme na to, v jakém stavu byla ošetřována a ovládána, vidíme podobné věci, na které je teď v celostátu poukazováno u STAN v jedné kauze, která se opravdu rozlézá na všechny strany. Ale při rozkrytí vnitřních vazeb to v Olomouci nebude jiné, avšak STAN se to rozhodně netýká.

Na posledním místě za vás kandiduje hejtman Suchánek. Jak to chápat? Předloni, když se stal hejtmanem, na mandát zastupitele rezignoval.

Mezi ostatními lidmi, kteří kumulují funkce, jeho rezignace tenkrát vzbudila pozdvižení. Když se podíváte třeba na kandidáty SPOLU, figuruje tam krajský radní nebo poslanec Major. Na kandidátce ProOlomouc je poměrně vysoko krajský radní Jan Žůrek. Praxe, že lidé se delegují i do dalších funkcí, je bohužel celkem rozšířená. Pokud by hejtmanovi voliči dali důvěru, jsem si jistá, že to bude znovu zvažovat. Je otázka, nakolik je výhodné a zvládnutelné, když lidé pracují na kraji a zároveň na městě.

Jak vidíte kandidaturu prorektora Univerzity Palackého Michala Malacky, který se za STAN uchází v Olomouci o Senát i zastupitelstvo?

Vnímám ho jako velmi užitečného z důvodu, protože pomáhá nést univerzitní témata. Potřebujeme intenzivněji propojit univerzitu s městem. Kandiduje za nás z deváté pozici, což predikuje dobrou možnost se do zastupitelstva dostat, stejně tak v senátních volbách.

Takže je možné, že by vykonával obě funkce?

Souběh řeší asi každý, kdo jde do nového prostředí a rozhlíží se, třeba náš senátor Marek Ošťádal, který dokončil svoji práci starosty Nákla a v tuto chvíli se bude plně věnovat Senátu. Pan Malacka by situaci řešil ve chvíli, kdy by nastala.

V programu se chcete opírat o participaci. Lidé na setkání ale nechodí. Jak je zapojit?

Na prezentacích pravidelně sedím a jejich problémem je zoufale neatraktivní forma. Nabízíme městská témata obyvatelům. Zároveň je zastaralý způsob diskutování o problémech, tedy často unylé prezentace, komentované složité obrázky. Kdybychom takto učili ve školách, nadále nám rostou tereziánsky vychované děti, které jen opakují, co jim někdo z pozice autority sděluje. Musíme začít u lidí, ne že jim bude úřad prezentovat, co vymyslel.

Lze nějak ulevit městu, aby nebylo ve špičkách ucpané auty?

Olomouc byla třicet let řízená lidmi, kteří vyrostli s volantem v ruce. Podoba města je výsledek vládnutí ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Úzce s tím souvisí, jak se tu investují obrovské peníze. Za padesát milionů se opravily semafory na vnitřním okruhu, přitom za to mohla být logická a funkční síť cyklostezek. Jako chodkyni, cyklistku i řidičku mě omezuje, že město je pojaté jen pro auta. V době, kdy obdivujeme Zuzanu Čaputovou, že vyjede na dovolenou na kole, máme u radnice parkoviště a u památky UNESCO kruhový objezd.

Jak s tím naložit?

Je možnost silnice neustále spravovat, dělat nové kruhové objezdy, rozšiřovat pruhy. Jedinou šancí je však prostor omezit, zúžit, zpomalit a dopravu ve městě tak zklidnit. Kromě toho je potřeba dokončit vnější obchvat, aby v úzkých ulicích nejezdila nákladní auta.

Jste pro rezidenční parkování?

Určitě. Současná koalice s tématem začala hrozně pozdě. Lidé s trvalým bydlištěm v Olomouci by měli být motivováni řadou výhod včetně parkování. Spolu s tím je potřeba, aby lidé využívali stávající místa – v parkovacím domu u Hanáckých kasáren je několik pater nevyužívaných, zatímco okolní ulice a náměstí Republiky praskají ve švech. Je potřeba lidi naučit jezdit do parkovacích domů.

V Olomouci jich ale moc není.

Jsme pro to, aby se stavěly. Ne však v centru, ale na sídlištích. Lidé mají být motivováni dávat si do Olomouce trvalé bydliště. První rok by měli rezidenti parkování zdarma, potom za symbolický poplatek. Nechtěli bychom ani tolerovat parkování dodávek společností, které zabírají místo.

Kritizovali jste zdražení parkovného. Co bylo špatně?

Když se neví, co s auty, tak se nasadí vyšší cena než v centru Vídně. I v širším centru bychom chtěli, aby byl nějaký čas zadarmo. Důležité je i téma pendlerů. Stejně tak posílení bikesharingu a veřejné dopravy. Neumožnit lidem, kteří sem jezdí do práce, tak pohodlné parkování téměř v centru.

Navrhujete jízdenku za 10 korun na deset minut, co by přinesla?

Slibujeme si od toho, že člověk z Nových Sadů nebo z Povelu nepojede na tržnici autem, totéž z centra města na nádraží, kdy se lidé ošívají dát osmnáct korun za tři zastávky. Podstatnější je ale způsob placení dlouhodobých kuponů.

Co chcete změnit?

Zásadní jsou lidé, kteří užívají MHD pravidelně a pro které je jednorázová platba za časové kupony obrovský zásah do rodinných rozpočtů. Pojďme se inspirovat na Netflixu nebo Spotify, kde si můžete některé měsíce zaplatit a některé ne s možností kdykoli z toho vystoupit. Je prokázáno, že tato malá změna zvyšuje příjmy.