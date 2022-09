Koalici jsme vytvořili, neboť nám utíkaly hlasy, říká lídr SPD a Trikolory

Ke společné kandidátce v Olomouci jste řekl, že jde o „vyslyšení volání po sjednocení vlasteneckých hnutí.“ Je to pragmatismus, nebo víc ideová záležitost?

Je to ideové i pragmatické. Spojují se pravicové i jinak orientované strany a hnutí. Minulé parlamentní volby dopadly, jak dopadly, právě kvůli změně zákona o koalicích. Nezbývá nám než na to zareagovat a spojit se s co možná největším počtem stejně smýšlejících subjektů.

Bylo ono volání silné?

Určitě. Kdo sleduje sociální sítě, ví, že je to dlouhodobá záležitost. Lidé nám pořád říkají, spojte se. Zbytečně utíkají hlasy. A když se podíváme na poslední parlamentní volby, minimálně půl milionu hlasů vyletělo komínem kvůli roztříštěnosti – byla tu Trikolora, Volný blok, Švýcarská demokracie a další. Když se to sečetlo, byla to velká síla. V konečném důsledku vláda není až tak odpovídající tomu, jak lidé volili.

V Olomouci se téměř všechny větší strany spojily. Co za tím podle vás je? Jde o řetězovou reakci, či snahu posílit proti soupeřům?

Je to trend reagující právě na zákon o koalicích. A jak se strany spojují do parlamentních voleb, tak to pokračuje i níže. Hlavně platí, že čím větší město, tím spíš se celostátní politika projevuje na komunální úrovni. V malých obcích to tak není, lidé se tam znají a je důležitější, zda Franta pracuje pro obec než zda je v KSČM, sociální demokracii, či ANO.

Je to i předzvěst spolupráce v budoucnu?

Spolupráci v Olomouci aplikujeme i na senátní volby. Vyhodnotili jsme, že v SPD není žádný lepší kandidát než mediálně známější Zuzana Majerová. Příští volby jsou pak ty prezidentské, k těm se do konce komunálních voleb vyjadřovat nebudeme.

Jakým poměrem je kandidátka v Olomouci poskládaná?

Vycházeli jsme z toho, že komunální politika je o znalosti prostředí. Očekáváme dvojciferný výsledek, přes deset procent hlasů, a z toho se dá odvodit, že bychom mohli mít pět či šest mandátů. Přistupujeme k tomu s pokorou, takže matematika vycházela z pěti s tím, že ideální poměr SPD vůči Trikoloře je 3:2.

Na čem skončilo vaše dosavadní spojenectví s SPOZ?

Na skončení SPOZ.

Pokračuje někdo od nich s SPD?

Mám zásadu, že není důležité, v jakém sdružení člověk je, ale jak pracuje. Například máme na jedenáctém místě kandidátky pana Kalába, kterým býval častým kandidátem za SPOZ. Strana bohužel postupně odešla. Myšlenka to nebyla špatná, osobně mne to mrzí, protože čistá levice se nám z politiky úplně vytrácí, ať je to KSČM, ČSSD, nebo SPOZ.

V otázce povolební spolupráce se vůči vám strany někdy vymezují. Může se to projevit i v komunálních volbách?

Bohužel asi může, protože různá doporučení z center ohledně spolupráce se objevují. V rámci ODS premiér Fiala vydává jasné signály, že SPD není ten nejlepší partner. U jiných stran to tak výrazné není. Ovšem i my máme jedno uskupení, s nímž opravdu nemáme zájem spolupracovat, a tím jsou Piráti.

Padá tedy i s nimi spojené ProOlomouc...

V podstatě ano. Ale nevím, zda bychom s nimi i tak našli společnou cestu. Naši zastupitelé s nimi průsečíky v názorech moc neměli.

Jaké jsou podle vás největší problémy Olomouce?

Tím nejhorším je pořád rostoucí zadluženost města. Ta vznikla zhruba deset let dozadu změnou rozpočtového určení daní, mezitím dluh narostl o částku odpovídající tomu, o kolik méně nám začalo chodit peněz. Asi 150 milionů ročně krát 10 let. Teď tak máme dluh zhruba 1,7 miliardy. Obrovská cifra, s níž je potřeba něco dělat. Zmizela kategorie měst se sto až sto padesáti tisíci obyvatel, ale nevznikla žádná jiná, třeba s ohledem na kulturu. Olomouc má přitom velkou památkovou rezervaci a je to univerzitní město.

Na co se chcete zaměřit dál?

Další velký problém je parkování. Bude ale těžké najít okamžité řešení. Jsme určitě proti modrým zónám, obecně tu pak chybí záchytná parkoviště na kraji města s návazností na MHD. Nejvíc mne mrzí, že takové nápady tu v minulých obdobích byly, ale nešlo se do toho ve velkém.

Jste rovněž krajský zastupitel. Jak vidíte spolupráci s krajem?

Opět se to týká financí. Budeme silně tlačit na to, aby byla větší podpora nadměstských či nadregionálních institucí. Filharmonie, divadlo, zoologická zahrada. V jiných regionech mají tyto zřizované nebo příspěvkové subjekty podporu od krajů daleko vyšší. Takto se to dohodlo po jejich vzniku, jenže tehdy ještě Olomouc dostávala solidnější peníze a dalo se to zvládat. Bohužel situace se změnila, ale příspěvek nenarostl.

Je v něčem dobré být zároveň zastupitel kraje i krajského města?

To je jedna věc a chceme využít i toho, že SPD je též parlamentní strana. Protože rozpočtové určení daní tady ve městě nezměníme. Jedině tlačit na případné koaliční partnery, abychom společně jako parlamentní strany daly iniciativu ke změně.

I na lokální úrovni se SPD hodně prezentuje celostátními tématy. Třeba sdělením „pojďme spolu poslat vládu Petra Fialy na smetiště dějin“. Zabírá to?

Jak jsem říkal, čím větší město, tím víc se tam projevuje celostátní politika. Olomouc je ještě specifická tím, že je to univerzitní město. Byť univerzita by do politika neměla příliš zasahovat, tak snahy minulého rektora byly veliké, konkrétně edukovat seniory, že SPD a ANO nejsou vhodné subjekty pro volbu. Snad už to ale skončilo. Přesto, když vezmu Jeseník a Olomouc, rozdíly ve volbách jsou asi stejné, jako u Olomouckého kraje a Prahy. Velká města podle mne vždy víc podléhají sdělovacím prostředkům než realitě.

Je něco, za co byste stávající koalici pochválil?

Budování tramvajové trati směrem ke Slavonínu je určitě dobrá věc, i když je to velká částka. Jinak to ale ani být nemohlo, neboť už podmínkou první etapy stavěné ze švýcarských fondů bylo, že se budou muset stavět všechny tři. V každém případě za prioritu kladenou na MHD lze koalici určitě pochválit.

Město se bez dotací neobejde, často čerpá z evropských fondů. Šli byste také touto cestou?

Určitě víte, že SPD se vůči Evropské unii vymezuje, máme k jejímu fungování velké výhrady. Na druhou stranu jsou to peníze vázané na rozumné investování, takže je třeba je využít a čerpat ze strukturální fondů, co to jde. Ale na rozumné věci. Když se za to v minulosti stavěla golfová hřiště, s tím bychom nesouhlasili.

Čemu jste se věnoval poté, co jste se loni nedostal do Sněmovny?

Od října jsem vyjednával o komunálních volbách. Jinak jsem pořád IT specialista, snažím se v této oblasti stále udržovat ve střehu a prohlubovat znalosti ohledně kybernetické bezpečnosti. Když jsem byl předseda stálé komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, hodilo se mi mých dvacet let podnikání. Firmu jsem ale prodal, ještě než jsem vstoupil do politiky.

Jak podle vás Olomouc loni na jaře zvládla reakci na rozsáhlý kyberútok?

V naprosté většině jde při útoku o lidskou chybu a antiviry nemůžou nikdy stíhat rychlost těch, kteří viry vytváří. Tady jsem měl pochopení, na druhou stranu už ne tolik s reakcí a její délkou, i když to samozřejmě není jednoduchá problematika. Město to stálo spoustu peněz.

Radnice nechtěla dát útočníkům výkupné za odblokování dat.

I já jsem proti tomu, většinou to nezafunguje. Můžete dostat přístup k datům, ale nevíte, zda tam nezůstal nějaký trojský kůň (škodlivý software maskovaný vložením do běžných souborů či programů – pozn. red.). Navíc zásada bojovníků proti terorismu je neplatit, protože se tím útočníci povzbuzují k další činnosti. Naštěstí tady nejde o lidské životy.