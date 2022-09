Prostějov musí řešit KaSCentrum i prach ve městě, říkají volební lídři

MF DNES proto oslovila lídry hlavních stran a koalic, aby jim položila následující dotazy:

1. Co se podle vás za uplynulé čtyři roky povedlo?

2. Co se naopak nepodařilo?

3. Jaká jsou nejpalčivější témata, na nichž je ve městě potřeba v příštím volebním období zapracovat?

Jiří Pospíšil (Pévečko) Nepodařila se oprava KaSCentra

Jiří Pospíšil - Pévéčko

1. Povedla se spousta věcí. Například vybudovat nádherné zázemí pro naše malé hokejové naděje, dále jsme vybudovali nový park v Okružní ulici, pokračovali v revitalizaci sídlišť, opravách zimního stadionu nebo spousty chodníků. Dále je tu probíhající rekonstrukce národní kulturní památky a secesní perly města – Národního domu. Rovněž jsme přidali fotovoltaické panely na Sportcentrum. Dalo by se jmenovat ještě dlouho.

2. Nepodařila se oprava KaSCentra, bohužel jsme vzhledem k tomu, že se ceny materiálů vyšplhaly do závratných výšek, museli projekt pozastavit.

3. To, co trápí nejen Prostějov, je parkování. Do budoucna půjde o jedno z témat, která se budou určitě muset řešit systematicky. Další záležitostí je rozhodně problematika plaveckého bazénu, vzhledem k tomu, že naše lázně postupně dosluhují.

František Jura (ANO) Dominantním tématem je stárnutí populace

František Jura - ANO

1. Samospráva podala za covidu pomocnou ruku každému, kdo ji potřeboval. Dále šlo o rozsáhlé investice, téměř miliardu korun. Výsledkem jsou opravené páteřní komunikace, vybudovaná první etapa obchvatu, postavený dopravní terminál a další připravené projekty. Investovali jsme do škol, sportovišť či zázemí v Kolářových sadech a udrželi město bezpečné. Rozvíjí se projekty sdílených jízdních kol a koloběžek, opravili jsme kino a zapojili občany do rozhodování o části investic.

2. Určitě bych přivítal, kdybychom byli dál s obnovou jižní části centra.

3. Velkým úkolem bude budoucí rozvoj města včetně nové bytové výstavby. Druhým dominantním tématem je stárnutí populace. Přibývá seniorů, jimž musíme být připraveni nabídnout odpovídající služby a jejich rozsah průběžně zvyšovat. A je tu ještě doprava, neboť na vybudování severního obchvatu by měl navázat takzvaný severozápadní kvadrant, který dále odkloní tranzitní dopravu mimo obytné čtvrti.

Pavel Dopita (SPD) Nevidím zásadní problémy v oblasti hospodaření města

Pavel Dopita - SPD

1. Jmenovat lze určitě severní obchvat, rovněž nevidím zásadní problémy v oblasti hospodaření města a té řekněme standardní údržby.

2. Co se týče velkých očekávaných investic, mrzí mne dva projekty. Zaprvé řešení Kulturního a společenského centra. Ve výběrové komisi jsme vybrali zajímavé architektonické řešení, jež je však v současnosti nereálné provést, neboť z větší části stojí na soukromých investorech, které drtí krize. Zadruhé je to bývalý fotbalový stadion SK Prostějov, jenž je nyní ve stavu vhodném pro buldozery. Fotbal se sem již nevrátí, budu proto usilovat o to, aby zde vznikl multifunkční areál s oválem a workoutovými prvky pro amatérské sportovce. Mimochodem, jsem rád, že v Prostějově aktuálně máme již pět workoutových hřišť.

3. Především zmíněné KaSCentrum a oblast centra města. A třeba i úbytek zeleně v této lokalitě, kde chceme navrhnout řešení. Pak je tu rovněž téma bezpečnosti v ulicích a hlavně na náměstích.

Aleš Matyášek (Na rovinu!) Lidé marně čekají na rekonstrukci KaSCentra

Aleš Matyášek - Na rovinu!

1. Rekonstrukce Vrahovické ulice a probíhající opravy Wolkerovy ulice. Také revitalizace Floriánského náměstí, ale z tamního terminálu jsem spíš rozpačitý. Rovněž jsme zvládli vybudování a provoz očkovacího centra v Kulturním domě.

2. Byť se povedla architektonická soutěž na úpravu ostudné jižní části centra, její naplnění se nekoná. Lidé tak dál marně čekají na rekonstrukci KaSCentra i novou tržnici, bolestně chybí parkovací dům na Sodovkárně. Nezačalo budování nového vodního centra s plaveckým bazénem, wellness a saunovým světem. Opravdu se nepovedla akce nástřiků oxidu titaničitého ve školách, přešlapuje se při ukončení aplikací herbicidů v ulicích. Také mi chybí úsilí o srozumitelnost rozpočtového hospodaření.

3. Třeba téma životního prostředí ve městě a okolí, jež je tragické. Zeleň je obecně velká výzva. Hospodaření města je zase v mnoha ohledech neefektivní a bude třeba řešit „neviditelné“ vnitřní zadlužení.

Pavel Holík (ČSSD) Zásadní je založení projektu energetické transformace

Pavel Holík - ČSSD

1. Zvlášť v dnešní době je naprosto zásadní, že i díky ČSSD jsme v Prostějově udrželi finanční zdraví města. To znamená pozitivní trend a výsledky provozního hospodaření, vysoký objem oprav či investic a nulovou dluhovou angažovanost, tedy město bez dluhů.

2. Nepodařilo se uskutečnit některé větší investiční akce, jako je například rekonstrukce Kulturního a společenského centra. Nicméně i tento projekt je v pokročilé fázi rozpracovanosti a někdy je nutné přípravě věnovat větší pozornost, aby rekonstrukce odpovídala požadavkům dnešní doby, byla vhodně rozdělena do etap a financována.

3. Těch témat je rozhodně více. Jedním ze zásadních je založení projektu energetické transformace a energetickoúsporných opatření. Je to předpoklad udržení statusu dobře hospodařícího města, které je tak následně schopno zajistit potřebnou kvalitu života svým občanům.

Milada Sokolová ODS Na řadě míst byly vysázeny květinové pásy a kvetoucí louky

Milada Sokolová - ODS

1. Podařilo se rozhýbat kulturu a dát nové impulzy oblasti životního prostředí. Na řadě míst byly vysázeny květinové pásy a kvetoucí louky. Dále se povedla tři komunitní sázení, při nichž lidé sami vysázeli desítky stromů. Velmi si cením i nového kulturního stánku, jímž je stálá letní scéna na nádvoří zámku. Též se dařilo upravovat veřejná prostranství a osobně mě velmi těší finišující revitalizace Pivovarského rybníčku. 2. Dva roky covidu zpomalily přípravu rekonstrukce KaSka, takže tento úkol čeká na nové zastupitelstvo.

3. Chybí místa pro bytovou výstavbu. Bohužel také musíme přijmout fakt, že kvůli prašnosti, ať již z okolních polí, či obřího množství aut projíždějících centrem, máme vysokou koncentraci polétavého prachu. To je možné řešit jen odklonem dopravy z centra nebo další výsadbou.

Ta ale na řadě míst není možná, proto připravujeme rozsáhlé sázení v nezastavěných částech města. Zdravá okolní krajina totiž pomůže i uvnitř ve městě.

Tomáš Weber (KDU-ČSL) Obrovský problém je nedostupnost bydlení

Tomáš Weber - KDU-ČSL

1. Za úspěch lze považovat stavbu tělocvičny na Vápenici a podporu v sociální oblasti. V cestovním ruchu se pak naštěstí přestaly řešit vjezdové tabule a vznikly například poznávací trasy popisující historii města.

2. Vedení města nepokročilo s řešením situace kolem KaSCentra, které přitom kvůli covidu „stálo“. Už roky se mluví o plaveckém bazénu či čtyřistametrové atletické dráze. A asi každý, kdo se prošel po náměstí v létě, bude souhlasit, že jinak chvályhodná myšlenka jeho rekonstrukce nedopadla nejlépe. Samostatnou kapitolou jsou pak překotně zbouraná Jezdecká kasárna. Na začátku volebního období byly v rezervách města stamiliony, teď ale nemáme ani tyto peníze, ani posun ve zmíněných investicích.

3. Obrovský problém je nedostupnost bydlení, proto bychom se ve vedení města pustili do budovaní městských bytů. Nekončícím trápením je též zeleň a její skladba či snižování množství polétavého prachu.