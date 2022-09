Předvolební Přerov: Je třeba dořešit Strojaře či dopravu, říkají lídři

Tyto problémy, stejně jako třeba nekončící čekání na dostavbu posledního úseku dálnice D1 od Přerova k Říkovicím, jehož absence působí na hlavních dopravních tepnách města velké potíže, bude muset dál řešit i nové vedení magistrátu.

V letošních volbách konaných 23. a 24. září bude o přízeň Přerovanů a co nejvíce křesel v pětatřicetičlenném zastupitelstvu usilovat jedenáct uskupení. MF DNES v dalším díle předvolebního seriálu položila jejich lídrům tyto otázky:

1. Co pozitivního se v tomto volebním období podařilo pro lidi udělat?

2. Co naopak vnímáte jako chybu, že koalice nedotáhla?

3. Jaké jsou vaše priority pro následující volební období?

Petr Vrána (ANO)

Zachováme cenu tepla a rozumné poplatky

1. Snížili jsme zadlužení města o 165 milionů korun, investovali do městského majetku skoro miliardu, z toho do oprav bytů 104 miliony. Vybudovali jsme 209 nových parkovacích míst, 167 milionů šlo na dětská hřiště a do škol, též jsme podpořili místní části Přerova 137 miliony. A takto bych mohl pokračovat dál. Jsem velmi hrdý na to, že po letech mluvení a slibování se rozhýbaly důležité dopravní stavby ve městě a okolí. Nebylo v posledních letech v Česku město, kde by se stavělo víc dopravních staveb! To jistě zvedne atraktivitu Přerova jak pro investory, tak pro občany.

2. Nic není dokonalé a ne vše jde hned změnit nebo zařídit. Osobně vidím nedostatky v oblasti bezpečnosti. Chci vyšší počet strážníků, kteří budou místo v kancelářích k dispozici v ulicích. Také je třeba zlepšit vymáhání práva v rámci filozofie „padni komu padni“!

3. Musíme se hlavně postarat o naše občany. Slibuji, že uděláme maximum, abychom je ochránili před šílenou drahotou. Zachováme proto nejlevnější cenu tepla v ČR. Osm let vedu městskou společnost Teplo Přerov a podařilo se nám zajistit nejlepší ceny pro 14 tisíc domácností ve městě. Pokud budu dál ve vedení města, garantuji, že teplo zůstane levné! A nejen to. Pokud dostaneme ve volbách důvěru, slibuji, že udržíme poplatek za komunální odpad v přijatelné výši a nezvýšíme poplatek za psa ani daň z nemovitostí. Také opravíme minimálně sto městských bytů a dáme je k dispozici lidem.

Jan Horký (Společně pro Přerov)

Musíme si začít vyrábět teplo a elektřinu

1. Pozitivně hodnotíme například drobné změny ve veřejném prostoru, zejména výsadby květin a cibulovin, nebo to, že se zatím podařilo udržet nízkou cenu tepla.

2. Koalice neudělala ani čárku na proměně hotelu Strojař na bytový dům, ačkoli na to měla vyčleněny peníze i úkol ze zastupitelstva. Velmi mě rovněž zklamal přístup koalice k řešení okolí průpichu (místní označení pro část průtahu městem, která má usnadnit průjezd aut doposud složitým úsekem v průmyslové oblasti u vlakového nádraží – pozn. red.), nebo nedodržování vlastních strategických dokumentů.

3. Musíme začít pracovat na přeměně městské firmy Teplo Přerov z téměř výhradního distributora tepla na výrobce tepla a také elektřiny. A to především z obnovitelných zdrojů. Důležitá je pro nás rovněž přestavba hotelu Strojař na městské byty a konečně i rozvoj přednádraží a oblasti kolem průpichu. Abychom se za tuto lokalitu nemuseli stydět a naopak byli na novou čtvrť hrdí. V neposlední řadě se chceme věnovat tématu stromů v ulicích a jejich znásobení, aby včas dorostly do potřebné velikosti. Bez nich totiž budeme během následujících let trpět přehříváním a rizikem zbytečných úmrtí z horka. Rovněž se podrobně podíváme na parkovací politiku, po čemž mnozí občané dlouhodobě volají.

Michal Zácha (Pomáháme městu – ODS a nezávislé osobnosti) Nabídneme sto opravených městských bytů

1. Zásadně jsme posunuli řešení dopravní infrastruktury, ať už formou investic města, nebo spoluprací s Olomouckým krajem a státem. Například budování takzvaného průpichu skončí ještě v letošním roce. Také jsme prosadili posílení výjezdového pracoviště zdravotnické záchranné služby o třetí sanitní vůz s posádkou. Uskutečnili jsme rovněž řadu drobných oprav komunikací a veřejných prostranství v centru i v okrajových částech města.

2. Velkou výzvou i nadále zůstává dodržování zákona a pořádku na veřejných prostranstvích. V této záležitosti hraje klíčovou roli městská policie, kterou považujeme za fungující organizaci. Chceme však nový impulz a rovněž jí ze strany města poskytnout více podpory při řešení složitých situací.

3. Klíčové je dobudování dopravní infrastruktury včetně dálnice D1 a průtahu Přerovem. Chceme také zrekonstruovat a nabídnout novým nájemníkům sto městských bytů. Hodláme rovněž obnovit chodníky a cesty v okrajových částech města, vybudovat v centru parkovací dům a vysadit tisíc nových stromů a tisíc keřů. V oblasti kultury pak chceme navýšit příspěvky pořadatelům a postavit nový přírodní amfiteátr. Sportovní kluby zase od města získají dvojnásobnou podporu než dosud. A naši odborníci na zdravotnictví připravují taková opatření, jež by umožnila otevřít další zubní ordinaci, kterých zde není dost.

František Jan Hrabina (Za prosperitu města Přerova) Vybudujeme parkovací domy

1. Bohužel musím konstatovat, že toho moc pozitivního nebylo, pokud za pozitivní pro občany nepovažujete demolici Chemiku. Do této kategorie by se dala počítat i oprava Blažkova domu, byť si myslím, že náměstí se mělo řešit jinak, a dále cyklostezka v ulici Palackého. Ostatní věci, jež koalice s pompou ukazuje, jako jsou opravy chodníků či úpravy autobusových zastávek, jsou z mého pohledu jen údržba, kterou považuji za samozřejmost.

2. Chybou koalice bylo, že zcela zamítala všechny návrhy opozice, přitom nyní před volbami je používá v předvolebních reklamách. Mám na mysli například parkovací domy, jejichž stavbu jsem navrhoval již na třetím zastupitelstvu v tomto funkčním období.

3. Následující volební období určitě nebude kvůli důsledkům energetické krize jednoduché. Chtěli bychom prosadit fotovoltaiku na většinu budov města, aby bylo alespoň v případě elektřiny víceméně nezávislé na dodavatelích energií. Chceme též vybudovat parkovací domy v Předmostí a centru, v rámci turistického zatraktivnění pak Family park Mamutov, aby se Přerov stal turisticky zajímavým městem a cílem rodinných výletů. Chceme rovněž řešit svízelnou dopravní situaci – D1 i průpich, kde by měla být při průjezdu vytvořena takzvaná zelená vlna. Dalším pro nás důležitým cílem je stavba nové sportovní multifunkční haly. V rámci oživení centra bychom chtěli komplexně řešit náměstí TGM a na celém území města rozšíření zeleně.

Tomáš Dostal (KDU-ČSL a TOP 09)

Je nutná revize a revitalizace bytového fondu

1. Pozitivy jsou mimo jiné otevření nástavby zdravotnické školy, nové cyklostezky, revitalizace Hejnických rybníků, rekonstrukce Blažkova domu na inovační hub, opravy školních hřišť, rekonstrukce dílen škol, chodníků a mostků v místních částech či shoda na umístění budovy nové knihovny. Dále demolice Chemiku, opravy městských bytů, parkoviště u Meopty a v areálu nemocnice, stavební úpravy a redigitalizace v kině Hvězda, rekonstrukce střechy a šaten zimního stadionu nebo zapojení města do Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje.

2. Mrzí nás neuskutečněná koupě pozemků a propojení ulice Kopaniny s Lipnickou, nedořešení parkovací politiky a žádný posun v rekonstrukci Strojaře směrem na bydlení.

3. Máme několik pro město významných priorit. Zachovat udržitelnou cenu tepla, svozu odpadu a vody prostřednictvím městských společností, dále udržet ceny služeb v sociální a školské oblasti či jízdné v MHD. Chceme zastavit úbytek obyvatel, jenž má negativní dopad jak na strukturu města, tak jeho příjmy z rozpočtového určení daní. Musíme vytvořit takové podmínky pro život, které budou pro občany atraktivní a naše zajímavé město s bohatou historií a krásnou přírodou si zamilují. Stejně tak jako já a lidé kolem mě. Je nutná revize a revitalizace městského bytového fondu a s tím související přebudování Strojaře na byty, neboť pokud není ve městě dostatek kvalitního a bezpečného bydlení, lidé ho budou hledat jinde.

Lenka Jüngling (Piráti – Odvaha změnit Přerov)

Přidáme průmyslovou zónu a inovační centrum

1. Jsem ráda, že radnice konečně spustila projekt participativního rozpočtu, který už roky prosazujeme. Díky němu budou mít Přerováci mobilní letní kino či zelené zastávky MHD.

2. Horší už je to s řešením skutečných problémů, které občany trápí. Město se vede bez vize a hlavně bez srdce. S parkováním se nepohnulo vůbec, naopak se parkovací místa ruší kvůli novým nevzhledným kontejnerům. A nové městské byty jsou v nedohlednu, protože Strojař stále stojí bez využití. Také bezpečnostní situace se nelepší, naopak radnice trestá slušné občany a zavírá jim relax zónu na koupališti. My máme odvahu problémy řešit a změnit Přerov k lepšímu.

3. Nejdůležitější je, aby se z Přerova stal bezpečný domov. Aby tady lidé chtěli žít a vychovávat své děti. Chci z Přerova město, kde se budou aleje stromů sázet, ne kácet. Kde lidé nemusí autem kroužit po ulicích. Využijeme stávající parkovací plochy, u nichž lze ihned přistavět patro, a postavíme zde etážová parkoviště. Zároveň konečně pohneme se Strojařem a zahájíme stavbu cenově dostupných bytů. Dohlédneme rovněž na vznik nové průmyslové zóny a inovačního centra, což přinese pracovní příležitosti. Ale hlavně půjdeme obyvatelům naproti a budeme se s nimi potkávat jak v místních částech, tak třeba na sídlištích. Máme totiž odvahu dělat, co je správné!

Zdeněk Horák (Starostové a nezávislí)

Je třeba zajistit dostupnost nájemního bydlení

1., 2. Volební období je na jedné straně poměrně dlouhý časový úsek, ale vzhledem k administrativě, schvalovacím procedurám a všudypřítomné byrokracii současně období krátké na to, aby byly uskutečněny všechny rozsáhlé projekty. Bohužel je to vidět u dostavby dálničního úseku, kdy sebelepší městská rada nutně naráží na nekritický odpor, který ústí v řadu soudních sporů, a to stojí drahocenný čas. Kromě toho se nedaří řešit otázku vyloučených lokalit, problematiku nemovitostí v majetku města, problémové je stále parkování a upřímně řečeno mediální obraz města také není dobrý. V kontrastu k těmto faktům nicméně nelze přehlédnout činnost neziskových organizací, péči o seniory, výstavbu sportovišť i dopravní obslužnost.

3. V prvé řadě je třeba zajistit dostupnost nájemního bydlení. Jde o spojené nádoby s dostavbou dálničního obchvatu, který přinese nová pracovní místa a s tím rostoucí ekonomickou soběstačnost mladých rodin. Pro udržení mladých lidí bude toto prioritou už vzhledem k neúměrnému zdražování bydlení ve velkých městech. Pro rodiny s dětmi je také důležité zajištění jejich sportovního, kulturního a volnočasového vyžití. Dále je zde problém zajištění pořádku a bezpečnosti ve městě. Všichni občané musí respektovat zákony a za jejich porušování musí být opět všichni stejně sankcionováni. Pro všechny bude ale nejdůležitější, aby byl Přerov lepším, vlídnějším a bezpečnějším městem.

Dan Chromec (SPD)

Nikdo nevíme, kde budeme kvůli vládě na jaře

1., 2. S dovolením bych hodnocení toho, co současná koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 udělala či neudělala pro lidi, nechal na voličích. Lidé sami by si měli položit mnoho otázek. Je v Přerově bezpečněji? V řešení dopravních komplikací jsme se posunuli? Máme víc parkovacích míst na sídlištích? A mohl bych pokračovat. Obecně řečeno, jsou věci, které bych já, respektive SPD, v Přerově určitě nepodpořil.

3. Naše priority vycházejí z potřeb obyvatel města a jeho místních částí. Týkají se dopravy, bezpečnosti, spravedlivé sociální politiky a mnohých dalších oblastí. Chtěl bych být konkrétnější, ale nemám rád plané sliby, protože zastávám názor, že nikdo nevíme, kde budeme kvůli této vládě na jaře. Tím mám na mysli, v jakém stavu budou rozpočty měst a obcí, jelikož nemůžeme nechat mrznout děti ve školách a seniory v sociálních zařízeních. Věřím, že se letos k volebním urnám dostaví podstatně více voličů než před čtyřmi roky a jejich volba bude pro naše město tou nejlepší.

Věra Vránová (KSČM)

Přestavme Strojaře, postavme parkovací domy

1. Koalice se zaměřila hlavně na úpravy a opravy komunikací a cyklostezek, ke konci volebního období spustila i stavbu průpichu, který jednou bude dobrou spojnicí, ale v současné době dopravu spíš komplikuje. Přerovu hlavně chybí dokončení D1, ale to je záležitost státu. Město se zabývalo i zelení.

2. Koalice nepřestavěla budovu Strojař na bydlení například pro mladé rodiny či seniory a nedostavěla domov pro seniory. Též nevyřešila nedostatek parkovacích ploch.

3. Připravili jsme deset bodů, jejichž naplňováním bychom chtěli zařadit Přerov mezi místa dobrá pro bezpečný, spokojený a důstojný život všech občanů. Pro mladé lidi, rodiny s dětmi i seniory je prioritní zajistit cenově dostupné bydlení, jež by bylo možné vytvořit přestavbou Strojaře. V přízemí by pak mohly být prostory využity komerčně pro služby jako holičství, kadeřnictví či pedikúra. Také by zde mohly být ordinace praktických lékařů pro děti a dorost i dospělé nebo stomatologie. Každopádně bychom chtěli dostavět domov pro seniory či zlepšit parkování vybudováním parkovacích domů v centru a na sídlišti v Předmostí. Dále zvýšit dohled odpovědných složek nad místy, kde se shromažďují problémoví lidé, jako je okolí autobusového a vlakového nádraží nebo obchodních center, rovněž na koupalištích a v nočních hodinách v okolí Laguny. Je nutné nekompromisně dohlížet na dodržování zákonů občany i návštěvníky města. Zaměříme se také na kulturní a sportovní vyžití všech bez rozdílu věku.

Šárka Krákorová Pajůrková (ČSSD)

Musíme rozvíjet školství na všech stupních

1., 2. Z mého pohledu ovlivněného profesí historičky se obávám, že za touto koalicí nic hmatatelného nezůstane. Jediné, co si vybavím, je zbourání ubytovny Chemik a oprava Blažkova domu. Opravy chodníků a sázení stromů dělalo každé vedení města a do historie Přerova se určitě nezapíše. A tak lze pouze konstatovat, že současná koalice nedělala doposud téměř nic, a nemá tudíž ani co dotahovat.

3. Z Přerova se stalo stagnující město, jež se v žádné sféře výrazně nerozvíjí a klesá mu počet obyvatel. Je důležité tento trend zvrátit a docílit toho, aby se tu lidé cítili spokojeně. Čehož lze dosáhnout, jedině když budou mít kde bydlet, naleznou zde uspokojující a dobře placenou práci, kvalitní školu pro své děti i adekvátní kulturní a sportovní vyžití. Zároveň se zde musí cítit bezpečně. Důležitá je i kvalita životního prostředí. Toho všeho můžeme dosáhnout, pouze pokud budeme rozvíjet školství od mateřinek po střední školy, rovněž je důležité, aby absolventi zdejších škol cítili vazbu k městu a regionu a aby – pokud je to možné – nacházeli uplatnění v přerovských podnicích, obchodech, úřadech nebo institucích a neměli důvod odcházet jinam. Město musí též pomoci státu s dostavbou D1. Dobudování této páteřní komunikace nám otevře cestu ke vzniku nových firem a podniků a vrátí nás k tradici prosperujícího průmyslového města. S tím samozřejmě souvisí i rozvoj bytové výstavby, protože v Přerově je zapotřebí začít stavět nové byty.

Marek Dostál (Srdce Přerova)

Zavedeme porodné a nezvýšíme poplatky

1. I když jsou pro občany vždy nepříjemná dlouhodobá omezení při výstavbě, mezi pozitivní věci bych zařadil stavbu mimoúrovňové křižovatky v Předmostí, cyklostezku v Palackého ulici, rekonstrukci Blažkova domu či zrekonstruování a otevření vyšší odborné školy zdravotnické.

2. Chybou je nevyřešená situace okolo bývalého hotelu Strojař. Též je třeba se připravit na řešení situace okolo nepřizpůsobivých návštěvníků plaveckého areálu. A pro odlehčení, stále v Přerově chybí „mekáč“.

3. Určitě výstavba nového pavilonu domova pro seniory, pro mladou generaci pak chceme navrhnout příspěvek pět tisíc při narození dítěte. Abychom zmírnili dopad zdražování energií, navrhneme nezvyšovat poplatky za odpad a u skupin, jako jsou děti do 15 let, je odpustit. Nechceme zvyšovat ani daň z nemovitostí, parkovné a jízdné MHD. Je nutné se zamyslet nad využitím komunálního odpadu k jeho zpětnému zpracování tak, aby z toho profitovali občané. Musíme řešit i parkování, ať již zavedením rezidentního parkování, stavbou parkovišť, kde to půjde ne na úkor zeleně, či stavbou parkovacího domu, jenž bude sloužit pro návštěvníky města. Budeme podporovat vznik a provoz zubní pohotovosti a oddělení ORL o víkendech. Chceme podporovat individuální výstavbu třeba programem podpory technické infrastruktury. Musíme vytvořit dobré podmínky pro rozvoj a fungování firem i investorů a neklást jim zbytečné překážky. Rovněž bychom chtěli dávat větší podporu mladým sportovcům.