Chceme obnovit kryty v centru i na sídlištích, říká olomoucká lídryně KSČM

Jak se daří olomouckým komunistům?

Komunistická strana prochází v Olomouci obměnou. Přicházejí k nám mladí, což je vidět na kandidátní listině. Projevilo se to i novým předsedou okresního výboru. Staří, zasloužilí členové, kteří dali straně určitý punc, pomalinku odcházejí. Do budoucna se snažíme, aby strana ve městě byla o hodně mladší. Což se daří, i když zatím jsou to sympatizanti, kteří uvažují o vstupu. To ale není tak důležité, hlavní je, aby lidé pracovali pro stranu a hájili její zájmy.

Odpovídá tomu i vaše online prezentace, kdy na webu k volbám nemáte nic a využíváte Facebook. Tam dáváte i příspěvky kritizující vládu. Pomůžou ve volbách?

Odkazy na celostátní politiku jsou seznámením s celkovou situací. Mladí si dokážou informace najít, ale my jim potřebujeme předat ty, které nás zajímají a mohly by i je. Od letošního roku bude strana procházet rekonstrukcí.

Věkový průměr kandidátů na prvních deseti místech je 48 let, od patnáctého místa jsou, až na jednoho kuchaře, už jen důchodci.

To je ta stará garda, která dostává příležitost. Všichni však víme, že tato místa jsou nevolitelná. Jestli dostaneme pět procent hlasů, budeme velmi rádi. To jsou dvě místa.

Připouštíte si, že byste mohli po třiceti letech v zastupitelstvu krajského města nebýt?

Když budu upřímná, tak před osmi lety jsem vstoupila do užší politiky a nabádala jsem okresní výbor, aby honem rychle s touto věkovou skupinou něco udělal. Protože jinak vymřeme. Výbor to neudělal, je to problém. Projevily se i postoje starého ústředního vedení, které zapříčinily, že nejsme v Poslanecké sněmovně ani v krajském zastupitelstvu. A jestli budeme v olomouckém zastupitelstvu, je velký otazník. Snažíme se pro to dělat všechno, oslovujeme občany, ale současné průzkumy jsou hodně špatné.

KSČM často v hlasování podporovala koalici. Jak hodnotíte dosavadní radnici?

Jsme zadlužení, dvě miliardy, platíme pětiprocentní úroky bankám, není to žádná legrace. Rozpočet se musí naplánovat solidně. Ano, můžeme snížit dluh, ale investice do údržby zařízení, silnic i budov nejde ošidit, to by nám také mohlo něco spadnout na hlavu. Například Drážní úřad hodně let odkládal opravu třídy 1. máje, až se musela opravit, protože to dál nešlo. To samé v Pavlovičkách nebo na třídě Svobody. Taková místa jsou všude po Olomouci, ale není to vidět. Čekáme na dotace a podle toho pracujeme, tady nestavíme podle plánu, ale na co dosáhneme.

Čeho se týkají hesla „Obcí to začíná!“ a „Stop korupci!“?

Ryba smrdí od hlavy, ale někdy smrad dojde až k ocasu. Aby se to nestalo, musíme mít čistou politiku. Veškeré velké zakázky nebo problémové věci týkající se občanů by se měly dělat referendem. Není možné rozhodovat se o tom, jestli například opravíme zimní stadion, anebo posvětíme stavbu multifunkční arény. Samozřejmě město našeho formátu by mělo halu mít, ale je otázka, jestli to stojí za těch téměř čtyřicet milionů ročně, které pan podnikatel požaduje. Zase kvituji s povděkem, že rada města vzala informace na vědomí a nepouští se do nějakého hodnocení čtrnáct dní před volbami.

Na posledním zastupitelstvu nicméně koalice zadala úředníkům úkol zpracovat na jaro analýzu návrhu arény.

V tomto už bychom viděli korupci, závazek do budoucna. Nikdo neví, co bude po volbách. V tomto je heslo „Stop korupcím“ čistou politiku. Nehledě na to, že neznám korupční skandály, které by se přímo týkaly našich členů.

Chcete upřednostňovat družstva před developery při prodeji nebo pronájmu městských pozemků. Z radnice ale zaznívá, že parcely už téměř nejsou. Nebo ano?

Ve volebním programu máme, že developerům chceme stavbu schválit s tím, že by určité procento předali městu k užívání jako sociální byty. Pozemky by byly, ale nesmí se s nimi handrkovat a nesmí se promarnit. Zase se ale bude určitě stavět podle toho, jaké finance město dostane. Problém je samozřejmě s covidem, inflací, energiemi.

KSČM si v posledních letech zkouší osvojit zelenou politiku, co třeba cyklodoprava v Olomouci?

Cyklostezek je tu poměrně dost, v poslední letech se je snaží magistrát provázat. Záslužná je cyklostezka od Týnečka po Chválkovické ulici. Neštěstí jsou ale sdílená kola a elektrokoloběžky, měla by se narovnat místa pro jejich parkování. Aby před chrámem Panny Marie Sněžné ležely koloběžky a kola naházené pod schody, je něco strašného.

Zaujalo mne, že navrhujete obnovu a výstavbu krytů civilní obrany v centru a na sídlištích. Před kým by nás chránily?

Měly by být, protože v současné době je situace ve světě dost zajímavá a nevíme, co bude dál. Údržba zase nestojí tolik.

Máte i dlouhodobější vize?

Opravdu jsme se zaměřili na střednědobý plán, a to vzhledem k dluhu. Jestli ho chceme snížit, nedá se pouštět do investicí bez dotací. Proto by se mělo z malých věcí vybrat, co je ke spokojenosti občana. Třeba si můžeme vzít Smetanovy sady, kde by bylo optimální park rozdělit na klidovou zónu, na zónu se psy, s dětmi. Dříve to bylo, bylo tam oplocené i golfové hřiště. V současné době, když jedu ráno v šest na kole prázdnou Rudolfovou alejí, je tam nepořádek. I v sobotu a neděli. Také na sídlištích, kde je vedle hřiště silnice nebo hospůdka, je dobré mít děti pod dozorem. Jde o jednoduché vize, které by měly přispět k pohodě ve městě.

Pomalu polovina stran se vůči vám vymezuje, jak vidíte případnou spolupráci?

Budeme spolupracovat s každým, kdo bude mít dobré nápady, zdravý přístup k financím města a kdo bude respektovat naše názory, tak jako my respektujeme všechny ostatní. Nikoho neurážíme, neříkáme o nikom, že je extremistická strana a podobně, není to zapotřebí. V komunální politice jde jen o to snížit dluh, který všichni máme, a když jsem četla programy, máme je skoro všichni stejné. Jde jen o čistou politiku bez korupce, vymezit se vůči nesmyslným studiím, nesmyslným neziskovým organizacím a podobně. Musí se spolupracovat, to je úplně normální věc.